483 stevnsboer har fået stik nummer to med vaccine

Alle borgere får tilbudt to stik med vaccine mod Covid-19. Og det har 483 borgere på Stevns nu fået, hvilket svarer til to procent af borgerne i kommunen.

Harald Hejlskov, som bor på Hotherhaven i Hårlev, blev som første borger i Stevns Kommune vaccineret mod covid-19 - det skete torsdag 7. januar, og her en måneds tid efter er i alt 657 gået i gang med et vaccinationsforløb i Stevns Kommune.

Det svarer til lidt over tre procent, som også er et gennemsnit for kommunerne i hele Region Sjælland.

I disse uger er det de plejekrævende ældre, der bliver vaccineret - siden kommer turen til pårørende, til yngre svækkede og til frontpersonale. Et kig på Sundhedsstyrelsens vaccinekalender afslører, at planen nu og her er at have vaccineret godt halvdelen af landets befolkning første gang inden 1. maj.