44-årig mand anholdt efter natligt indbrud

Ejerne af villaen var i sommerhus, men en genbo hørte kl. 4.19 en vinduesrude blive knust i villaen skråt overfor. Han alarmerede derfor politiet, som straks efter kom til stede og så gerningsmanden løbe ud af havedøren. To betjente satte efter ham og indhentede ham efter 100 meter, men han forsøgte at gøre sig fri af grebet. Det fik betjentene til at trække stavene og bruge peberspray for at pacificere tyven.