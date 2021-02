44-årig bliver ny kommunaldirektør i Stevns Kommune

- Jeg er stolt og ydmyg over, at Stevns Kommune har vist mig den tillid at pege på mig som ny kommunaldirektør. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at leve op til den tillid. Stevns Kommune er et fantastisk sted med et enormt potentiale, og jeg glæder mig til at bidrage til fortsat at forløse potentialet. Først og fremmest til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv, men også for de mange mennesker, der hvert år besøger Stevns for at tage del i de oplevelser, området har at byde på, siger han.