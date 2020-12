Artiklen: 42-årig beruset mand anholdt for at overfalde 75-årig med sten og slag

Stenkast og knytnæveslag mod en ældre mand, fik lørdag klokken 15.15 telefonen til at ringe hos politiet. Midt- og Vestsjællands Politi modtog en anmeldelse om, at en ældre herre var blevet overfaldet, og at den mistænkte stadig opholdt sig i området ved Kystparken i Strøby Egede, hvor overfaldet var sket.