Turismekonsulent Thor Nielsen støtter op om at få stevnskirsebærret tilbage til Stevns. Privatfoto

40 har støttet stevnskirsebær med over 15.000 kroner

Stevns - 11. april 2018 kl. 13:21 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engvang Frugtplantage og den lokale turismekonsulent: Thor Nielsen satser på, at alle, som kan se sig selv være med til at støtte en lokal produktion af delikatesser baseret på det autentiske stevnskirsebær, vil være med til at skyde penge i projektet.

Derfor har de taget initiativ til at starte en såkaldt crowdfunding-kampagne, hvor man kan være med til at finansiere købet af de første 200 stevnskirsebær-træer.

Kampagnen har været i gang i nogle få dage, og de første 15.550 kroner af målsætningen på 45.000 kroner er allerede kommet i hus med hjælp fra 40 forskellige givere.

Engang stod stevnskirsebærtræet som et blomstrende vartegn overalt på Stevns, og de små mørke bær var en overgang en regulær eksportsucces for egnen som hovedingrediens i den verdensberømte likør: Cherry Heering.

I dag er der kun få træer tilbage, men det vil Dan Christensen og Annelise Nielsen fra Engvang Frugtplantage lave om på i samarbejde med turismekonsulent fra Stevns Turistforening og Stevns Erhvervsråd.

- Efter mange års fravær synes vi, at det giver god mening at få stevnskirsebærret tilbage til Stevns for at starte en lokal dyrkning og produktion af forskellige delikatesser såsom vin, saft, marmelade og is, forklarer turismekonsulent Thor Nielsen, som er gået ind i projektet som en del af en langsigtet strategi, der skal gøre Stevns kendt og velbesøgt på grund af sine gode fødevarer.

For at stevnskirsebærrets genkomst kan blive en realitet, starter Engvang Frugtplantage nu en crowdfunding-kampagne på www.crowdfunding.coop.dk. Her kan man med et mindre beløb på 50-800 kr. være med til at finansiere købet af 200 stevnskirsebærtræer, som bliver plantet, passet, plukket og forarbejdet på Engvangs plantage ved Strøby.

Når man støtter projektet, får man til gengæld en belønning, som afhænger af donationsstørrelsen - eksempelvis en gavekurv med nogle af de første delikatesser lavet på stevnskirsebærrene eller en picnic på Engvang, når træerne blomstrer.

- Vi oplever allerede en meget stor interesse for at få stevnskirsebærrene tilbage til Stevns, og vi håber derfor, at mange har lyst til at støtte projektet med et mindre beløb. Hvis vi får samlet nok ind til, at vi kan få træerne i jorden her i foråret, forventer vi, at de første bær kan være klar i sommeren 2019, hvor vi kan begynde at eksperimentere med forskellige syltede og henkogte produkter, forklarer frugtavler Dan Christensen.

Thor Nielsen har i samarbejde med Pometet på Københavns Universitet fundet frem til en klon af det originale stevnskirsebærtræ, som det så ud og smagte førhen, og det er netop denne klon med navnet Bojesen, som Dan Christensen og Annelise Nielsen vil købe 200 træer af på planteskolen Vester Skovgaard, som er eksperter på området.

- På sigt er det planen at udbrede stevnskirsebærret til flere plantager på Stevns, så vi kan udnytte de lokale forskelle, der er i klima- og jordbundsforhold til at skabe forskellige smagsnuancer i produktionen. Vi drømmer om, at stevnskirsebærtræet igen bliver et vartegn, som man kan nyde synet af over hele Stevns, siger Thor Nielsen.