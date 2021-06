Kurt Jacobsen og Anny Borch Jensen - henholdsvis formand og næstformand for Stevns Tværfaglige Efterløns- og Seniorklub - fejrer torsdag klubbens 40 års-jubilæum med godt et års forsinkelse. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 20. juni 2021 kl. 14:46 Af Henrik Fisker

40 år med fagligt og selskabeligt samvær

Klubbens logo er en skildpadde, tegnet af kunstneren Hanne Julie Johansen. Den symboliserer, at når man er stoppet med at arbejde, er det tilladt at skrue ned på tempoet og ikke blive stresset.

Skildpadden var i overført betydning med ved bordet, da 54 medlemmer af Stevns Tværfaglige Efterløns- og Seniorklub - i daglig tale bare Faglige Seniorer - torsdag holdt 40 års-jubilæumsfest på Rødvig Kro. Det skete noget forsinket, idet coronaen to gange har spændt ben for fejringen. Den officielle jubilæumsdato var 9. april sidste år, for klubben så dagens lys på 40 års-dagen for Danmarks besættelse i 1940.

Dermed blev Efterlønsklubben Stevns - som den hed dengang - én af landets første af sin art, for loven om efterløn blev vedtaget i Folketinget året før - i 1979 - på forslag af daværende arbejdsminister Svend Auken (S). Stiftelsen fandt sted i SiD's hus i Rødvig, der lå på Vognmandsmarken 4. 25 efterlønnere deltog i den stiftende generalforsamling, hvor der var bred tilslutning til klubbens vedtægter, der allerede i paragraf 1 slår fast, at klubbens formål er »fagligt, kulturelt og selskabeligt samvær«.

Initiativet til den stevnske efterlønsklub blev taget af SiD's daværende kasserer Svend Sørensen.

- Meningen med efterlønsklubberne, som i disse år skød op over hele landet, var at fastholde kammeratskabet fra arbejdspladserne, når folk gik på efterløn. Det var der en meget stor interesse for, så det var næsten alle efterlønnere, der meldte sig ind, fortæller Anny Borch Jensen, der dengang var ansat i SiD's lokalafdeling på Stevns og siden 2018 har været næstformand i klubben.

Flertallet er pensionister Allerede seks år efter stiftelsen - i 1986 - skiftede klubben navn til Stevns Efterløns- og Seniorklub.

- Det skete for at beholde efterlønsmodtagerne i klubben, når de overgik til at blive folkepensionister. På den måde endte pensionisterne med at blive de fleste, og sådan er det også i dag, siger Kurt Jacobsen, der har været formand siden 2009 og netop er blevet genvalgt for to år mere på den seneste generalforsamling.

I de første år organiserede klubben medlemmer af de gamle LO-forbund.

- Vi har de seneste år fået en tilgang af funktionærer efter, at LO og FTF blev sluttet sammen i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Funktionærerne har historisk set ikke haft den samme tradition for faglige seniorklubber, siger Kurt Jacobsen.

Da medlemstallet var højest i midten af 1990'erne, lå det på 160, men i dag er der stadig 140 medlemmer, hvoraf tre netop er meldt ind op til den seneste generalforsamling.

Folkeoplysning og hygge I coronatiden har aktiviteterne ligget stille, men ellers mødes klubben hver anden torsdag - i de lige uger koordineret med Store Heddinge Pensionistforening, der mødes i ulige uger.

Møderne er skønsom blanding af underholdning og folkeoplysende aktiviteter.

- Det nemmeste var bare at arrangere banko og kortspil hver gang, men så længe jeg er formand, skal vi ikke flade ud og blive dummere. Man bliver aldrig for gammel til at tilegne sig ny viden, og derfor har vi tit besøg af nogen, der kommer og holder et foredrag eller optræder musik eller teater, siger Kurt Jacobsen, der ikke for ingenting er formand for Folkeoplysningsudvalget i Stevns Kommune.

Dermed har han og bestyrelsen lagt en lidt anden linje end mange andre faglige seniorklubber landet over.

Med på listen over aktiviteter er også normalt en årlig rejse over flere dage. Senest gik turen til Polen i 2019, hvor tilmeldingerne fra Stevns var mange nok til, at klubben kunne fylde bussen alene uden at slå sig sammen med andre deltagere.

Alle kan blive medlem Klubben blev som nævnt bygget på den oprindelige efterlønsordning, som dengang gav mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 60-årig.

- Den ordning er der kun lidt tilbage af. Så hvis vi ikke havde ændret vedtægerne undervejs, havde vi været lukket forlængst. I dag står der i vedtægterne, at alle, der sympatiserer med formålsparagraffen og det , kan blive medlem, siger Anny Borch Jensen.