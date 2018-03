Tommy Zacho - har været en del af Bygma Haarlev i 40 år.

40 år hos Bygma

Stevns - 27. marts 2018

Tommy Zacho kan lørdag 31. marts fejre 40 års-jubilæum i Bygma Haarlev. Han kender ikke blot kunderne, men også deres børn og børnebørn, som ofte vælger at handle i forretningen.

I 40 år har Tommy Zacho arbejdet som pladsmedarbejder i Bygma Haarlev, og det har han tænkt sig at blive ved med.

- Man kan godt sige, at alder forpligter, for efter så mange år i virksomheden forventer kunderne, at jeg ved noget, og det er dejligt at kunne give sin viden videre, siger han.

Selv om han har haft det samme job gennem alle årene, er der sket meget i de 40 år.

- Dengang udleverede jeg bare varerne: forskallingsbrædder, cement og gasbeton - så var kunden klar til at bygge et hus. I dag er udvalget blevet langt større, og rådgivningsdelen fylder mere. Jeg går i dialog med håndværkerne om, hvordan de gør tingene, og alt er blevet mere teknisk. Jobbet kræver et indgående kendskab til, hvordan man bruger tingene, og jeg lægger stor vægt på at holde min viden ajour, siger han.

For 40 år siden bestod Bygma Haarlev af en enkelt bygning, der rummede både trælast og byggemarked. Nu er bygningerne moderniseret, forretningen er udvidet to gange, og trælast og byggecenter er adskilt. Kunderne er for en stor del professionelle håndværkere og gør det selv-folk.

- Det er sjovt at se generationerne skifte. Jeg er selv vokset op her i byen, og mange kunder har jeg kendt, fra jeg var barn. Pludselig har de selv børn og nu også børnebørn, som kommer og handler hos os. Det er meget livsbekræftende samtidig med, at personlige relationer er rigtig vigtige - både for ens egen trivsel og for forretningen, siger Tommy Zacho.

Han bor i Karise sammen med sin kone: Maj-Britt, der også er født og opvokset i Haarlev og arbejdede Bygma i 20 år. Fritiden bruges primært med børn og børnebørn og på ture med campingvognen rundt i Danmark og Sverige.

Tommy Zachos 40-års jubilæum markeres internt med kollegerne efter påske.