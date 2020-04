Udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) - her til højre sammen med jobcenterchef Trine Dokkedal - mener, at ankestatistikken alt i alt ser godt ud for Stevns Kommunes arbejdsmarkedsafdeling. Foto: Henrik Fisker

36 procent af klagesagerne gik om

Borgerne fik medhold i godt en tredjedel af de klagesager, som sidste år er indbragt til Ankestyrelsen over afgørelser truffet på social- og beskæftigelsesområdet i Stevns Kommune. Helt præcist har styrelsen omgjort 36,2 procent af de indklagede sager fra Arbejdsmarked, og tallet ligger dermed næsten 10 procent over landsgennemsnittet, som nåede 26,9 procent i 2019.

