Diabetesforeningen opfordrer med symptomer til at få lavet en risikotest.

Send til din ven. X Artiklen: 357 på Stevns har diabetes uden at vide det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

357 på Stevns har diabetes uden at vide det

Stevns - 09. november 2020 kl. 14:46 Kontakt redaktionen

På lørdag 14. november er det Verdens Diabetesdag, og i den anledning opfordrer Diabetesforeningen atter til at tage en risikotest for at få afsløret, om man har udviklet type 2-diabetes.

Ifølge foreningen er der i Stevns 1125 registrerede tilfælde af type 2-diabetes, og hvis kommunen følger samme mønster som i resten af landet, skal der lægges 357 personer til, som ikke har fået diagnosticeret sygdommen. Hertil kommer andre 1688, som skønnes at have prædiabetes, som betyder, at de har meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes, oplyser Diabetesforeningen.

Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som kan medføre alvorlige følgesygdomme som hjerte kar-sygdom, nyresvigt, nedsat syn og føleforstyrrelser i ben, fødder og tæer, som kan ende med amputation. Mindst en kvart million danskere har allerede type 2-diabetes.

Type-2 diabetes udvikler sig som regel så langsomt, at alt for få opdager sygdommen i tide. Det er alvorligt, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo:

- Flere end hver tredje, der får konstateret type 2-diabetes, har allerede én eller flere følgesygdomme. Det viser, at de har haft sygdommen i årevis uden at vide det, siger Tanja Thybo.

Hun henviser til, at 360.000 danskere har forstadier til type 2-diabetes og derfor er tæt på at udvikle sygdommen. Selv om arvelighed spiller en meget markant rolle, er overvægt og inaktivitet ofte en udløsende faktor.

- Oplever man træthed, kløe, synsforstyrrelser, højt væskeindtag eller tissetrang, kan det være tidlige tegn på type 2-diabetes. Har man nogle af de symptomer, skal man ikke slå det hen som for eksempel et tegn på, at man bliver ældre. Man bør få sin læge til at tjekke, om man har type 2-diabetes, siger Tanja Thybo.