35-årig mand blev fængslet i fire uger

Han er sigtet for mindst to tilfælde af tricktyveri over for ældre mennesker i henholdsvis Køge og Strøby Egede, for spirituskørsel og for at køre bil uden kørekort. Han blev desuden sigtet for overtrædelse af udlændingelovgivningen, oplyser kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.