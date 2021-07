33-årigs bil beslaglagt efter narkokørsel

Sent mandag aften beslaglagde politiet en bil på Strøby Bygade. Klokken 21.38 anholdt og sigtede politiet således en 33-årig mand fra Hårlev for kørsel i formentlig narkotikapåvirket tilstand, idet han tidligere havde røget hash.

Politiet kunne hermed konstatere, at han nu for tredje gang inden for tre år var blevet afsløret i at køre bil uden at have førerret. Hans personbil blev derfor straks beslaglagt med henblik på senere konfiskation.