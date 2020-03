Modelfoto

33-årig kørte af vejen og ned i vandløb

Stevns - 11. marts 2020 kl. 10:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand fra Herfølge kunne ikke hold sin bil på Tingvej mellem Hårlev og Klippinge, da han skulle passere Tryggevælde Å, og hans bil endte derfor i et vandløb i forbindelsen med åen.

På den baggrund fik politiet en anmeldelse klokken 16.42 mandag eftermiddag om, at en bil var kørt i et vandløb med forbindelse til Tryggevælde å.

Der var dog ingen personer til stede i eller ved bilen, som tilsyneladende sad fast.

Politiet fik kontakt til bilejeren - der viste sig at være en 33-årig mand fra Herfølge - som oplyste, at han havde mistet herredømmet over bilen på grund af glat føre og derfor var havnet i vandløbet.

Han var ikke kommet til skade og havde tilkaldt et bjærgningskøretøj for at få trukket bilen fri.

Politiet fik af bjærgningsselskabet oplysninger om, at bjærgningen først ville ske senere, så politiet afmærkede bilen som indikation på, at ingen havde brug for hjælp.