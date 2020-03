Se billedserie Der bliver offentlige orienteringsmøder om den nye affaldsordning to torsdage i marts. 19. marts på Mødestedet i Hårlev samt 26. marts i Sydstevnshallen - begge dage klokken 19. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: 30.000 nye affaldsbeholdere på vej ud til alle på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

30.000 nye affaldsbeholdere på vej ud til alle på Stevns

Stevns - 03. marts 2020 kl. 14:19 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En helt ny affaldsordning ser dagens lys med indgangen til maj i hele Stevns Kommune. Men allerede nu i starten af marts begynder kommunen at levere de mange nye beholdere til kommunens mange husstande. Rent praktisk og logistisk tager det nemlig noget tid at uddele over 30.000 beholdere.

Så selvom der i tiden op til 1. maj bliver sat nye affaldsbeholdere ved alle husstande, så er det vigtigt at huske på, at den nye sorteringsordning først træder i kraft fra og med maj måned.

- Først og fremmest er det vigtigt, at man ikke tager de nye beholdere i brug før tid. Vi tømmer nemlig ikke de nye beholdere før 1. maj, så får man leveret sine beholdere i starten af marts og fylder noget i den, kan der gå cirka to måneder, før vi henter affaldet. Det skyldes simpelt hen, at vi ikke kan sortere affaldet i bilerne før 1. maj, siger Flemming Petersen (V), der er formand for Plan, Miljø og Teknik.

Bilerne der bringer de nye affaldsbeholdere ud, kan allerede ses i bybilledet og på landevejene rundt omkring i kommunen. Flere opmagasinerings-pladser med affaldsbeholderne er nu ved at blive tømt. Blandt andet står der en hel del beholdere på havnearealet i Rødvig, som nu er ved at blive kørt ud.

Kommunens samarbejdspartner er i fuld gang med at læsse deres biler og bringe beholderne ud, og man forventer at være færdige med omdelingen af beholderne i slutningen af april.

Sammen med de nye beholdere får man en spand og poser til madaffald, en sorteringsvejledning og et net, hvori det er muligt at sortere, plast, glas, metal og papir på forhånd inde i huset, inden man bringer det ud til beholderne udenfor.

Stevns Kommune oplyser dog, at sorteringsnettet, som bliver produceret i Kina, er lidt forsinket på grund af hele problematikken med corona-virus. Nogle vil derfor få nettet leveret senere sammen med en almindelig tømning.

Det gælder for dem, der får deres nye beholdere leveret i enten uge 10, 11 eller 12. Og kommunen oplyser i den sammenhæng i en pressemeddelelse, at der ikke vil være smittefare forbundet ved at tage nettet i brug.

Fejl og mangler

30.000 beholdere er et stort antal, og når de skal fordeles, er der meget at holde styr på, lyder det i meddelelsen.

I den sammenhæng siger udvalgsformand Flemming Petersen:

- Når vi skal levere så mange beholdere, så er det svært at undgå fejl. Hvis nogen får en forkert beholder, en beholder, der er beskadiget eller man slet ikke får en beholder, så fortæl det til os med det samme, så vi kan rette det så hurtigt som muligt, inden vi alle skal i gang med at sortere.

De gamle beholdere

Hvad sker de med de gamle beholdere?, spørger mange sikkert sig selv.

Svaret er, at når skraldemændene tømmer beholderne ved den enkelte husstand for sidste gang, sætter de et stykke tape hen over låget. Det er signalet om, at man ikke længere må fylde noget i dem, for de bliver ikke længere tømt af Stevns Kommune.

Når den nye ordning således er trådt i kraft, begynder kommunen at hente de gamle beholdere.

Beholderne skal være synlige fra vejen, og de generelle adgangskrav skal være opfyldt. Hvis beholderne ikke står synligt, bliver de ikke afhentet. Det samme er tilfældet, hvis adgangskravene ikke er opfyldt.

Behold de gamle

Borgerne kan også vælge at beholde deres gamle beholdere, og bruge dem til det, som de har lyst til.

Det er i den sammenhæng vigtigt at huske, at beholderne ikke blive tømt af kommunen fremover.

Hver især skal selv aktivt melde det til kommunen, hvis de ønsker at beholde beholderne (deadline er den 22. marts 2020), ellers bliver de automatisk fjernet.

Du kan benytte nedenstående links til anmodning om at beholde gamle beholdere: