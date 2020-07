Se billedserie Når man har seks ugers sommerferie, er det sjovt, når der sker noget anderledes. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: 30 tilbud til børn og unge med sommerferie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

30 tilbud til børn og unge med sommerferie

Stevns - 06. juli 2020 kl. 19:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen har sendt i alt 700 millioner kroner til landets kommuner, så de kan give børn og unge en særlig oplevelse i en sommer, hvor mange på grund af corona skal tilbringe ferien i Danmark.

Stevns Kommune har fået 767.000 kroner til sommeraktiviteter, og puljen er nu fordelt på omkring 30 aktiviteter i kommunen. I mellemtiden gør Stevns Musikskole og Stevns Bibliotekerne opmærksom på, at de allerede nu står klar med flere gode og gratis tilbud.

Et af dem skal opleves ude i SFO'erne, der holder åbent sommeren igennem. De har alle fået tilbud om at få besøg af en professionel skuespiller, danser eller cirkusartist. Underviserne kommer ud i SFO'erne i løbet af sommerferien og sørger for, at alle børn her får mulighed for at være med i sjove workshops.

Et af stederne er Krudthuset i Hårlev, hvor Irene er afdelingsleder:

- Det er et kærkomment tilbud i den her sommer, hvor vores muligheder for at lave forskellige aktiviteter med børnene stadig er ret begrænsede på grund af de retningslinjer, vi skal følge. Vi trænger helt sikkert til, at der sker noget, når sommeren ellers bliver lidt mere stille, end vi er vant til. Så jeg tror, at børnene vil tage imod tilbuddet med glæde. Og det bliver skønt med en aktivitet, der kan gøre noget godt for fællesskabsfølelsen, siger hun.

Hos Stevns Musikskole får børn og unge i aldersgruppen fra 6 til 17 år mulighed for at prøve kræfter med musikken. Her kan man både få lov at give sig i kast med akustiske instrumenter eller afprøve sine evner som komponist på computer eller iPad. Søren Dahl, der er leder af Stevns Musikskole, ser frem til at kunne give børn og unge nogle gode dage i musikkens tegn.

- Hos os får de unge mennesker mulighed for at bruge deres kreativitet og skabe noget sammen med andre. Musikken er en fed driver, fordi alle kan være med og få lov at opleve, at man kan spille sammen, selv om alle måske ikke er lige gamle og måske er på forskelligt niveau, siger han.

Musikskolens sommeraktiviteter kræver tilmelding. Man kan læse mere om de forskellige aktiviteter og tilmelde sig ved at gå ind på www.stevnsmusikskole.dk under »Sommeraktiviteter - tilmeld dig her!«.

På Stevns Kommunes hjemmeside: stevns.dk kan man se alle de gratis tilbud og melde sig til aktiviteterne.