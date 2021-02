30-årig anholdt flere gange på en og samme dag

En betjent løb hurtigt fra Politigården i Roskilde, som er nabo til Roskilde Arrest, for at finde frem til manden. På vej til arresten så betjenten en mand, som på Tinghusvej mellem Politigården og arresten. Manden tog en børnecykel under armen og løb. Betjenten løb manden op, netop som han var nået op til den parkerede bil, som fængselspersonalet havde beskrevet i sagen om kontakt til en indsat. Den flygtende mand blev anholdt og sigtet for tyveri af børnecyklen.

Han viste sig at være en 30-årig mand fra Greve, som også kunne mistænkes for at være den mand, som havde råbt til den kvindelige indsatte. Han blev derfor sigtet for at sætte sig i forbindelse med kvinden, som sad varetægtsfængslet i arresthuset. Politiet ransagede den 30-åriges bil, hvor der blev fundet en kniv, som han ikke havde et anerkendelsesværdigt formål til at besidde. Den 30-årige blev derfor også sigtet for at overtræde knivloven og kniven blev beslaglagt. Cyklen leverede politiet retur til den unge ejer, som endnu ikke havde opdaget at cyklen manglende.