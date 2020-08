250 har fået taget antistoftest for corona på apoteket

- Vi sørger for at kunne overholde myndighedernes anbefalinger omkring hygiejne og afstand. Blandt andet sørger vi for, at der bliver dannet en kø uden for apoteket, hvis vi bliver for mange indenfor, og indenfor er apoteket indrettet med behandlerrum til udførelse af antistoftest. Det er derfor helt sikkert og trygt at få COVID-19 antistoftesten hos os, siger han.