250 Stevns-kirsebærtræer plantet med lokale støttekroner i ryggen

Stevns - 08. maj 2018

En såkaldt crowdfunding-kampagne, som skal være med til at udbrede stevnskirsebærret på Stevns, har indsamlet 53.700 kroner og gjort det muligt at købe og plante 250 stevnskirsebærtræer på Engvang Frugtplantage.

Indsamlingen gik pludselig stærkt med tre store bidrag fra SuperBrugsen i Store Heddinge og Hårlev samt Dagli'Brugsen i Strøby.

Søndag 6. maj var derfor en travl dag for Dan Christensen og Annelise Nielsen fra Engvang Frugtplantage, som kunne plante de 250 stevnskirsebærtræer, som de har samlet ind til via en crowdfundingkampagne på Coop Crowdfunding, der gik i luften for en måned siden.

Crowdfundingkampagnen overgik sit mål på 45.000 kr. og havde tilslut indsamlet 53.700 kr. blot en måned efter, at Engvang Frugtplantage skød kampagnen i gang i samarbejde med turismekonsulent Thor Nielsen fra Stevns Turistforening.

Den hurtige indsamling skyldes støtte fra 88 generøse bidragydere og tre lokale brugser, som hjalp projektet helt i mål med tre store bidrag.

- Vi har valgt at støtte projektet, fordi det »kildede« alle de rigtige steder. Vi synes, at det giver rigtig god mening at få stevnskirsebærret tilbage til Stevns for at starte en lokal produktion - det er her, det hører hjemme. Vi har samtidig et godt kendskab til Engvang, som vi synes, producerer nogle rigtig gode produkter. Det er virksomheder som dem, der er med til at løfte Stevns, og det vil vi gerne være med til at støtte op om, fortæller uddeler Steen Bjerre Hansen fra Dagli'Brugsen i Strøby, som jævnligt støtter udvalgte lokale projekter.

SuperBrugserne i Store Heddinge og Hårlev samt Dagli'Brugsen i Strøby har til sammen støttet kampagnen med 21.000 kr.

- Vi blev lige ekstra glade den dag, da vi fandt ud af, at vi havde indsamlet nok penge til at købe stevnskirsebærtræerne. Derfor vil vi også gerne sige en særlig tak til de tre brugser for deres støtte, som var med til at skubbe projektet helt i mål. Vi vil selvfølgelig også gerne takke de mange bidragydere fra Stevns og resten af landet, som har fået projektet så langt, fortæller de to glade initiativtagere, Dan Christensen og Annelise Nielsen.

Takket være den hurtige indsamling, nåede de to frugtavlere at købe og plante stevnskirsebærtræerne, inden det blev for sent og varmt i forårssæsonen til at plante dem. Dan Christensen og Annelise Nielsen forventer, at de kan begynde at høste den første frugt i 2019, men træerne vil først give det fulde udbytte efter cirka fem år.

Kirsebærrene skal efter planen forarbejdes til delikatesser, som i prøveproduktionen blandt andet vil bestå af saft og vin, som i første omgang gives som belønning til de mange generøse bidragsydere, som tak for deres bidrag til projektet.

Crowdfundingprojektet er en del at et større forsøg på igen at udbrede stevnskirsebærret til hele Stevns og en del af en turismestrategi, som skal sætte Stevns på landkortet som fødevaredestination.

Hvis man har lyst til at være med til at udbrede det stevnske kirsebærtræ, kan man få gode råd til, hvordan man kan dyrke træet i sin egen have, når Dan Christensen og Annelise Nielsen inviterer til søndagspicnic på Engvang Frugtplantage på søndag 13. maj kl. 14-16 med gode råd om pasning og pleje af træet.

Her vil der også være mulighed for at bestille sit eget stevnskirsebærtræ. Det er gratis at deltage, og tilmelding med antal af personer skal ske til jeanette@stevnserhvervsraad.dk.