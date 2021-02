25 meter bræmme kom med i den endegyldige fredning af verdensarv

Fredningen af Stevns Klint gennemføres således med den omdiskuterede 25 meters dyrkningsfri bræmme, som indtil det sidste har været et kardinalpunkt, som både lodsejer- og landbrugsforeninger har kæmpet for at få ud af den endelige afgørelse.

Trampestien kommer således fortsat til at gå rundt om em privat flyveplads ved Præsteskovvej samt videre af landevejen til Bøgeskoven i stedet for en trappe ned på forstranden.

Trods Miljøstyrelsens indvendinger skal erstatningerne stadig fordeles med 90 procent til staten og 10 procent til kommunen. Stevns Kommunes andel bliver således på cirka 550.000 kroner. Og det er vigtigt at bemærke, at Stevns Kommune inden for et år fremlægge en færdig plejeplan for hele det fredede område, hvoraf den endelige fastlæggelse af Trampestiens forløb skal fremgå.