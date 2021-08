Retten i Roskilde. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: 25-årig fængslet: Har fået fire fængselsdomme på ét år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

25-årig fængslet: Har fået fire fængselsdomme på ét år

Stevns - 18. august 2021 kl. 12:17 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Med sin nyeste dom med 21 anklagepunkter har en 25-årig mand nu modtaget fire fængselsdomme inden for et år. Den seneste er afsagt ved retten i Roskilde i slutningen af juni og udløste fængsel i fem måneder og en bøde på 35.000 kroner samt konfiskation af hash.

En 25-årig mand med en registreret bopæl i Karlslunde blev i april varetægtsfængslet, mistænkt for at have udøvet vold mod sin tidligere kæreste, en 26-årig kvinde fra Faxe, på en adresse i Rødvig. Nu er der faldet endelig dom i sagen.

Efter den beskrevne voldshandling i Rødvig tog han nøglerne til den 26-åriges bil og kørte fra stedet i retning mod Faxe.

Sagen blev hurtigt anmeldt til politiet, som jagtede den 25-årige, der dog ikke ville standse for patruljerne.

I stedet anmeldte han via et opkald til 112, at der var blevet skudt på en adresse i Faxe Ladeplads - så flere patruljer i stedet satte kursen mod det påståede skyderi.

Politiet blev først senere klar over, at anmeldelsen kom fra den 25-årige, og at det blot var en afledningsmanøvre.

Undervejs i sin flugt fra politiet overtrådte den 25-årige flere færdselsregler; han kørte for væsentligt stærkere end han måtte på strækninger, hvor der enten kun måtte køres 60, 70 og 80 kilometer i timen. Desuden kørte han hasarderet ved blandt andet at og køre venstre om helle-anlæg på strækningen fra Rødvig mod Rønnede.

Først da politiet lagde såkaldte stop-sticks ud på vejbanen, lykkedes det at standse den 25-årige. Da var han med politiet i hælene kommet til en destination lige syd for Rønnede.

I forbindelse med standsningen påkørte den 25-årig såmænd også to patruljebiler. Ingen betjente kom dog noget til ved episoden, oplyste Midt- og Vestsjællands Politi tilbage i april.

På tidspunktet for anholdelsen var den 25-årige eftersøgt af politiet, da han var udeblevet fra en tidligere dom om vold.

Modtog dommen Den 25-årige er nu blevet dømt i den nyeste retssag. Han blev straffet med fem måneders fængsel og en bøde på 35.000 kroner - med en forvandlingsstraf for bødens vedkommende på 14 dages fængsel.

Dommerne i domsmands-sagen ved Retten i Roskilde konfiskerede også 99,3 gram hash, og den dømte blev frakendt retten til at erhverve kørekort til bil i syv år.

Den dømte skal desuden betale en del af sagens omkostninger. Hverken den dømte eller anklagemyndigheden har anket dommen, der blev afsagt 29. juni.

Langt anklageskrift I alt 21 tiltalepunkter blev læst op i retten - et af dem udgik dog, inden sagen gik i gang. Ud over de før nævnte tiltaler, som førte til varetægtsfængslingen 20. april i år, var der flere andre tiltalepunkter listet op i anklageskriftet. De havde alle enten med overtrædelse af færdselsloven eller lov om euforiserende stoffer at gøre - begået på forskellige tidspunkter.

Derudover dømtes han også ud fra, at han har fire lignende domme i bagagen siden 2019.

Den 25-årige har erkendt sig skyldig i alle forhold i den nyligst afsagte dom - undtagen voldsepisoden samt brugstyveriet af bilen og den efterfølgende flugt fra politiet hen over Stevns og den østlige del af Faxe Kommune. Faktisk det meste af det, der fandt sted i timen op til midnat mandag 19. april i år, mener han ikke at være skyldig i.

Frifundet for vold Det første punkt i anklageskriftet, vedrørende vold og trusler på sin ekskæreste på en adresse i Rødvig, blev han frifundet for, da dommer og domsmænd i byretten ikke fandt, at der blev ført bevis for de voldelige handlinger. De mente, at ekskærestens forklaring skiftede flere gange, og hendes forklaring blev heller ikke understøttet af de fotos og lægelige undersøgelser, der blev lavet umiddelbart efter anmeldelsen.

Den 25-årige blev dog dømt for at have stjålet ekskærestens bil til den efterfølgende biljagt hen over Stevns mod Rønnede, hvor jagten sluttede brat. Han blev også dømt for at have kørt for stærkt og hasarderet samt at have vildledt politiet med en falsk anmeldelse undervejs.