Se billedserie Bente Ansholm på 84 år har været med fra starten i Åbne Atelierdøre og udstillet hvert eneste år. I weekenden kan hun træffes på den gamle løgfabrik i Varpelev. Foto: Henrik Fisker

25 år med lokale kunstnere og deres mangfoldige udtryk

Stevns - 27. august 2021 kl. 17:33 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Billederne hober sig nærmest op i Bente Ansholms værksted, der er indrettet i ét af rummene i den gamle løgfabrik ud til Tingvejen og få hundrede meter fra Østbanens lille trinbræt i Varpelev. Især de mange akvareller, der står stablet op i rækker på gulvet, vidner om en meget aktiv kunstner, der har lagt sig i selen for at have noget klar til weekendens store kunstnertræf.

- Der er skam mange nye ting imellem, bedyrer Bente Ansholm og nikker hen mod de mange billeder, hvoraf en stor del har hentet deres motiv ved Stevns Klint. Især har hun en passion for store sten, der stikker op af vandet eller ligger som monumenter på stranden.

Jubilæumsår

Kunstnertræffet ligger som altid den sidste weekend i august Åbne Atelierdøre, hvor lokale kunstnere inviterer alle indenfor i en weekend for at vise, hvad årets kulturhøst har at byde på. Sådan har de gjort hvert år siden starten i 1997, og det betyder, at den store begivenhed i år finder sted for 25. gang. Jubilæet bliver dog kun markeret på de enkelte adresser spredt ud over Stevns og Faxe kommuner.

I år er der 40 kunstnere med, når man regner de udefrakommende gæster med. Reglerne siger, at de faste medlemmer kan invitere hver én gæst med, men det er ikke tilladt at invitere den samme gæstekunstner med mere end én gang.

Det giver netto syv kunstnere fra Faxe og 25 fra Stevns, der tilsammen har inviteret otte gæstekunstnere.

Kun tre tilbage

Bente Ansholm er én af de blot tre tilbageværende kunstnere, der har været med fra starten i 1997 og stadig er aktive. De to andre er Vibeke Juul Johansen - som dog ikke udstiller i år - og Denis Virlogeux.

- Ideen kom fra Erik Vitcetz Schmidt, der bor i Køge Kommune. Han havde set, at kunstnerne i Silkeborg var gået sammen om et fælles arrangement og prøvede at omplante ideen til Køge. Men turistforeningen i byen var ikke interesseret, og så gik han videre til Stevns. Her gik turistforeningen med som fødselshjælper, og snart lykkedes det at samle en håndfuld lokale kunstnere og andre, der gerne ville være med. Lars Honoré - som var godsforvalter på Gjorslev - var rigtig god til at samle penge til projektet, og det var godt, for det kostede en mindre formue at få trykt kataloger og få dem sendt ud med posten. Derfor endte det med, at vi kørte mange af dem ud »med håndkraft« for at spare på udgifterne, siger Bente Ansholm.

Fritidskunstner

Selv var hun, hvad hun kalder fritidskunstner, for hun havde sit erhvervsarbejde ved siden af som sekretær for rektor på Zahles Seminarium i København. Den titel har hun dog smidt væk efter, at hun gik på pension og hendes hobby med at male blev en fuldtidsbeskæftigelse.

- Lars og jeg samlede kunstnerne på Stevns, og nogle af dem blev hurtigt aktive i arbejdsgruppen. En af dem var Niels Gerhard, som jo tilmed var en etableret maler og kendte mange. Erik Vitcetz var med de første, år, inden han lavede sit eget arrangement i Køge, siger Bente Ansholm.

Det første år var hun meget spændt på, hvor mange aktive kunstnere der egentlig var på Stevns. Der var rigtigt mange, skulle det vise sig.

Nye værker hvert år

Den første kunstnerweekend i 1997 blev en succes med mange gæster, og det gav blod på tanden for kunstnerne, som de efterfølgende år blev flere. En ny tradition var født.

- Niels Gerhard sagde fra starten, at det er vigtigt, at man har noget nyt at vise frem, når gæsterne kommer. Ellers kommer de jo ikke igen - og det illustrerer meget godt, at medlemmerne af Åbne Atelierdøre er aktive kunstnere, der ikke bare hviler på laurbærrene, siger Bente Ansholm.

Hun har selv siddet i arbejdsgruppen i en årrække, men har nu trukket sig for at få mere tid til at lave billeder.

- En af arbejdsgruppens opgaver er at tage ud og bedømme ansøgere til at blive optaget i Åbne Atelierdøre. Det har været en princip siden starten, at man skal gøre sig fortjent til at blive medlem - til gengæld smider vi ikke nogen ud, som først er optaget. Man behøver ikke at have en stor, forkromet uddannelse for at være med, men der skal være noget at se på for gæsterne, og der skal være en mening med det, som man laver. Og så fastholder vi kravet om, at man har noget nyt at vise frem hvert år, siger hun.

Anerkendelsen tæller

Bente Ansholm er i dag 84 år uden at føle sig gammel. Hun har udstillet hvert eneste år siden starten og kunne ikke tænke sig at springe over.

- Når jeg står med min udstilling, kan jeg stadig mærke den ånd, som vi startede det hele med. En god kunstnerweekend er, når der har været rigtig mange gæster, som siger, at de har været glade for at se mine billeder. Det er ikke det vigtigste, at de køber en masse, selv om det er rart at få dækket nogle af sine udgifter - det er mere følelsen af at blive anerkendt for det, som jeg står for, og det, som jeg laver. Det kan jeg leve højt på længe, siger hun.

På løgfabrikken udstiller hun sammen med Christina Præstgaard, der blev optaget dengang, da hun boede på Stevns. Desuden har Bente Ansholm i år inviteret maleren Brita Vendt med som gæstekunstner.

- Sidste år kom der omkring 450 gæster over to dage, og det er helt godt i et år med corona. Men der er nok en tendens til, at de fleste gæster er folk fra lokalområdet. Tidligere kom der rigtig mange fra hele Sjælland, og det var virkelig noget, der kunne mærkes, at Stevns havde mange gæster den weekend. I dag er vi i konkurrence med andre kultursammenslutninger, så måske skulle vi gøre lidt mere ud af at reklamere for Åbne Atelierdøre uden for Stevns og Faxe, siger Bente Ansholm.

Åbne Atelierdøre: 40 kunstnere holder åbent på 27 forskellige adresser i Stevns og Faxe kommuner lørdag og søndag kl. 10-17. Se kunstnerlisten og adresserne på www.aabneatelierdoere.dk. Fri entré.