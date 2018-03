Se billedserie Christian Kollerup er god til at huske, og han er god til at tjekke datoerne og sætte varer på plads - men han sidder også i kassen. Foto: Erik Nielsen

23-årige Christian er klar til en ny start hos Fakta

Stevns - 31. marts 2018 kl. 07:39 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christian Kollerup har lige fået fast fleksjob 25 timer om ugen hos Fakta i Store Heddinge efter, at han har været i et Klar til Start-forløb i søster-butikken i Hårlev.

- Det er til at finde ud af tingene, og jeg glæder mig til at kunne klare mig selv økonomisk. Mit mål det er at komme op på fuld tid, fortæller den 23-årige Fakta-medarbejder, da DAGBLADET Stevns lægger vejen forbi for at høre nærmere om det forløb, som den unge mand med bopæl i Store Heddinge har været igennem for at når dertil, hvor han er i dag.

Chrstian Kollerup er helt bevidst om, at han har en diagnose med autisme, men med den rette forståelse for diagnosen, så kan han fungere fint på en arbejdsplads som Fakta, og han føler sig fuldt ud accepteret på sit nye job.

- Når jeg sidder i kassen, forventer folk, at jeg taler til dem. Og alle de her sociale ting er jeg blevet meget bedre til, og jeg er også blevet bedre til at tale med mennesker, jeg ikke kender. Det siger min mentor og også min forældre, forklarer han.

Den nye Fakta-medarbejder ser tilbage på sin skoletid på Stevns Friskole i Rødvig med blandede følelser. Her gik han indtil syvende klasse.

- Jeg kan ikke sige, at det var en god tid for mig. Det var først, da jeg kom på efterskole på Ærø i ottende klasse, at man opdagede, at jeg havde autisme, og da jeg fik diagnosen: aspergers syndrom som 16-årig, var der rigtig mange ting, der ændrede sig for mig, fordi jeg pludselig forstod nogle sammenhænge, fortæller Christian Kollerup.

Da han fik diagnosen, så blev der også udskrevet noget medicin, som hjalp ham gevaldigt i dagligdagen.

- Jeg var bange for at være sammen i større selskaber og flokke. Larmen kan stadig være ret irriterende for mig, men jeg er ikke bange mere. Jeg betragter nu mig selv som en stille person, der godt kan lide at have det stille omkring mig, men jeg kan godt være i større selskaber. Bare ikke så længe, siger han.

Læs hele historien om Christian og hans job i Fakta i DAGBLADET Stevns lørdag.