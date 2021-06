19-årig i vild flugt fra politiet: Varetægtsfængslet i fire uger

Den 19-årige mand fra Holte, der sent onsdag aften blev anholdt i rabatten ud for Damsgårdsvej mellem Klippinge og Strøby, er i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde blevet varetægtsfængslet i fire uger frem til 8. juli.

Manden er sigtet for vanvidskørsel efter at have stjålet en bil i Rødvig og med høj fart have kørt den tværs over Stevns frem til stedet, hvor han skred ud i rabatten. Med politiet i hælene forvoldte han fare for andre trafikanter.