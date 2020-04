1,8 millioner er uddelt til otte lokale projekter

Vandsport i Rødvig

Sidste år blev foreningen LimeLight BoardSport Club stiftet. Foreningen, der har base i Rødvig, vil gerne arbejde for at fremme vandsportaktiviteter med bræt, såsom windsurfing, surfing, kitesurfing, SUP (stand up paddling) og foiling, herunder at integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde.