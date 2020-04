Formanden for fagudvalget, der har med arbejdsmarked at gøre, Mikkel Lundemann Rasmussen (K), er godt klar over, at der i øjeblikket er en ekstraordinær situation og at ledigheden stiger. Jobcentret opfordrer og understøtter dog fortsat de ledige til at søge jobs, da man »kun« oplever, at der er 20 procent færre stillings-opslag, lyder det fra formanden. Her sidder han ved siden af centerchef Trine Dokkedal. Foto: Henrik Fisker

170 nye ledige på Stevns siden corona-krisens start

Stevns - 02. april 2020 kl. 11:57 Af Erik Nielsen

Corona-krisen sætter sit tydelige spor på arbejdsmarkedet, og Stevns går ikke ram forbi. Beskæftigelsesministeriet har oprettet sit eget Covid19-beredskab, hvor man holder et vågent øje med udviklingen i antallet af afskedigelser og ledige danskere. Tallene bliver målt helt ned på kommunalt niveau, og i statistikken kan man se, at Stevns ikke går ram forbi, men at kommunen faktisk klarer sig næstbedst i Region Sjælland, når man kigger på, hvor mange nye ledige, der er kommet til.

Det er dog kun en ringe trøst, for ledighedstallene er høje også for Stevns' vedkommende. Opgørelsen viser således, at der mellem 9. marts og 30. marts er kommet 170 nye ledige til på Stevns, mens der kun er kommer 65 i arbejde. Det giver en nettotilgang af ledige på 105 personer i perioden, og for hele kommunens vedkommende er der nu registreret 567 ledige i alt per 30. marts.

I forhold til tidligere år er det en ændring i antallet af nytilmeldte ledige på hele 22,7 procent. Skal man glæde sig over det tal, så er det kun på bekostning af de andre kommuner i Region Sjælland, hvor udviklingen har været endnu mere dramatisk i ændringen af antallet af tilmeldte.

I Ringsted er ændringen helt oppe på 33,6 procent, og både i Lejre og Sorø er ændringen også over 30 procent - mens det kun er Guldborgsund, der kan fremvise en mindre procentvis udvikling end på Stevns med 20,9 procent.

Under landsgennemsnit Samlet set ligger Region Sjælland en smule under landsgennemsnittet, der er 28,1 procent, mens det på Sjælland er 26,8, så der i alt er 21.867 ledige i hele regionen per 30. marts. Siden 9. marts er der kommet sammenlagt 7.277 nye ledige til, mens der er afmeldt 2.661 som ledige i samme periode.

Krisen kradser Mikkel Lundemann Rasmussen (K) er formand for Stevns Kommunes fagudvalg, der har med erhverv og arbejdsmarked at gøre. DAGBLADET har kontaktet ham for at høre, hvad hans kommentar er til de aktuelle tal. Og han er bestemt ikke blind for, at erhvervslivet og de lokale arbejdspladser på Stevns er berørt at den sundshedskrise, der er i Danmark og resten af verden.

- Derfor er det uundgåeligt at vi nu og de næste måneder kommer til at se en markant stigning i antallet af ledige, siger udvalgsformanden.

På spørgsmålet om, hvad Stevns kommune i øjeblikket konkret gør for de mange nye ledige?, lyder svarer:

Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe virksomhederne og borgerne godt gennem krisen. Vi forsøger i bredest mulighed omfang at fastholde og igangsætte en virksomhedsrettet indsats mellem borgere og virksomheder. Samtidig forsøger vi at skabe match mellem ledige og arbejdsgivere som mangler kvalificeret arbejdskraft. Det gælder eksempelvis nødberedskaber, logistik med videre

Opfordrer til at søge job - Vi opfordrer og understøtter de ledige borgere til at søge job og uddannelse. Der er stadig gang i arbejdsmarkedet - vi oplever »kun«, at 20 procent færre stillinger bliver slået op, end før nedlukningen. Det betyder at der er job der slås op og som skal besættes - også fra ledighed. Vi arbejder naturligvis målrettet i forhold til at få besat de ledige stillinger der er - særligt hvis der er ledige med kompetencer inden for social- og sundhedsområdet.