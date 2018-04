17-årig slap med skrækken efter brand på institution for kriminelle

Den sikrede institution Stevnsfortet på Korsnæbsvej lige uden for Rødvig huser cirka 10 kriminelle unge i alderen fra 12 til 18 år på institutionens to afdelinger. Natten til søndag var der ved at udvikle sig en katastrofe på stedet, da der på en 17-årig ung mands værelse gik ild i et gardin samt flere nipsgenstande, som lå i umiddelbar nærhed af vinduet.

- Ros skal lyde til personalet på afdelingen, der med deres hurtige indsats, utvivlsomt reddede livet på den sovende, forklarer indsatslederen over for DAGBLADET Stevns.

Her blev man mødt af en kraftig røgudvikling og personalet, der både havde fået den unge mand ud af sit brændende værelse, hvorefter det også lykkedes at slukke ilden.

Den 17-årig ung mand fra Roskilde havde dog fået inhaleret for meget af den skadelige røg fra branden, og der blev derfor hurtigt tilkaldt ambulance, så den varetægtsfængslede unge mand fra den sikrede institution kunne bringes til skadestuen på Køge Sygehus til kontrol for eventuel røgforgiftning.

Politiet skønnede på stedet, at ilden var opstået ved uforsigtig omgang med et cigaretskod, så ilden kunne få fat i et gardin og udvikle sig. Her kunne man dog konstatere, at den 17-årige var sluppet uden skader, og han blev kørt retur til institutionen.