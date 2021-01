17-årig pige forfulgt og befølt midt om natten - vidner søges

En mand havde fra et ukendt sted pludselig råbt op, efter at den 17-årige havde skreget op som følge af overgrebet. Den fremmede mand havde opgivet sit forehavende, så den 17-årige kunne løbe fra stedet med manden efter sig. Men hun så ikke, hvor den fremmede mand forsvandt hen, da hun ankom til en privat adresse i byen nogle få minutter senere.

Det var her fra, at hun slog hun alarm til politiet, som sendte flere patruljer til byen.

Hensigten var ud over afhøring af offeret at lede efter den mistænkte, som offeret beskrev som en mand af dansk af udseende, 40-50 år, kraftig af bygning, iført sort jakke og brugte briller.

Han talte dansk, da han bad offeret om at være stille, da hun skreg op under overgrebet. Det lykkedes ikke politiet at finde den mistænkte i en sag, som politiet behandler som en sag om blufærdighedskrænkelse.