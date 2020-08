16-årig fremstilles i grundlovsforhør efter indbrud og biltyveri

En 16-årig dreng fra Fakse bliver her i eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør, da han i går sammen med en 15-årig kammerat fra Gørløse krydsede grænsen til Stevns og stjal en bil. Sent i nat blev de begge stoppet af politiet i København, hvor de begge blev anholdt.

Kl. 23.20 anmeldte en 65-årig mand fra Store-Heddinge, at han netop var kommet hjem til sin bopæl på Møllehøjevej ved Frøslev uden for Store Heddinge, hvor en rude i en køkkendør var blevet taget ud og knust, inden indbrudstyven havde stjålet bilnøgler og en personbil fra stedet som det eneste.

Efter afhøring til deres kørsel i København bliver de to anholdte overført til Midt- og Vestsjællands Politi, idet politiet og anklagemyndigheden vil fremstille den 16-årige i et grundlovsforhør klokken 14 ved Retten i Roskilde. Her er han sigtet for indbruddet ved Store Heddinge og biltyveriet.