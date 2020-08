16-årig dreng sat i fængsel efter indbrud og biltyveri

En 16-årig dreng fra Fakse blev fredag eftermiddag varetægtsfængslet foreløbig til den 17. september 2020 som sigtet for indbrud i Frøslev ved Store-Heddinge, brugstyveri af en bil fra samme adresse, og han har i sagens natur heller ikke kørekort til bil) samt overtrædelse af straffelovens paragraf 252 ved i grov kådhed eller på anden hensynsløs måde at have udsat andres liv eller førlighed for fare i forbindelse med kørslen, som fører af den stjålne bil op til anholdelsen i København.