16-årig død efter tragisk ulykke på efterskole

- Det er rent rutinemæssigt, at vi bliver involveret i ulykken, da vi altid i sådanne tilfælde skal konstatere, om der har været tale om en kriminel handling. Men vores vurdering er, at der er tale om en tragisk ulykke, lyder det fra Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig hos politiet.

- En elev på skolen lavede et spring på en måtte, og det var her, at faldulykken skete. Mit fokus er lige i øjeblikket at tage hånd om resten af skolens elever. Blandt andet igennem psykologhjælp, hvis nogen har brug for det, siger Carlo Mathiasen til DAGBLADET.