15-årige Viktor får kontrakt i Brøndby

Stevns - 13. august 2021 kl. 17:31 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

15-årige Viktor Sørensen fra Strøby Egede skal spille i Danmarksmesterklubben 2021. De næste tre år har han bundet sig til Brøndby IFs U17 Masterclass.

Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo har en gang sagt: »Uden fodbold er mit liv intet værd«

Sådan har Viktor Sørensen fra Strøby Egede det nok også, for han har siden han var to år gammel, haft talent for at sparke til en bold.

Dette talent bragte ham den 19. juni i år til underskriften på en treårig kontrakt med U17 MasterClass i Brøndby IF.

Utvetydig trænerros Der er forbilleder nok i fodbold, for de børn og unge som drømmer om, at verdens mest populære boldsport skal blive deres liv.

Da legenden Brian Laudrup var 15 år ligesom Viktor, startede han også i Brøndby IF, så et afsæt i denne klub er absolut en god mulighed for en professionel fodboldkarriere.

- Viktor Sørensen er en rigtig dygtig spiller, som tager spillet dybt alvorligt, siger Sune Lærkedahl Jensen, der er cheftræner for U17-holdet i Brøndby.

- Viktor har et godt blik for spillet, han har taktiske evner til både at erobre bolden, spille den videre, og ja, han kan nå rigtigt langt, fortæller cheftræneren, som ser det som sin opgave at sikre Viktor og de andre U17-spillere muligheden for at opnå sit fulde potentiale.

Og Brøndby IF sætter alle sejl til for at få de bedste unge spillere i landet, og uddanne dem til at blive profiler på Superligaholdet og gerne siden hen sælges til større ligaer, som en integreret del af klubbens forretningsstrategi.

Elitespillerne i Brøndby Masterclass skal ved siden af fodbolden kunne tage den uddannelse, der passer præcis til dem. Den vifte af uddannelser, som Brøndby Idrætsefterskole og Brøndby Gymnasium tilbyder, i umiddelbar nærhed af Brøndby Stadion, giver talenterne alle muligheder for at uddanne sig sideløbende med karrieren på grønsværen.

John Faxe som coach Viktor Sørensen har netop afsluttet 9. klasse på Strøbyskolen, og starter således på efterskolen i Brøndby i denne uge.

- Det hører med i kontrakten, og jeg glæder mig, men også til at kunne komme hjem i weekenden, siger han med et smil til sine forældre, der naturligvis er stolte og glade på sønnens vegne.

- Da jeg hørte ham sparke til en bold første gang, så kunne jeg høre på lyden, at han ramte den rent, indskyder hans far.

Viktor har både prøvet at spille badminton og håndbold, gået til gymnastik og dans, men det var fodbolden som trak, og det var Nordstevns G&I, og siden AIK 65 Strøby, som blev klubberne hvor Viktor udviklede sit talent.

- Jeg har været meget glad for tiden i mine gamle klubber og de er medvirkende til at jeg i dag er hos Brøndby, fremhæver Viktor og fortsætter:

- I en periode spillede jeg både i AIK65 og i Brøndby. Det startede allerede i 2016, fordi AIK65 har Brøndby som samarbejdsklub. Så det blev til rigtigt meget fodbold, siger han.

- Ja, du bruger omkring 25 timer om ugen plus kamp i weekenden, tilføjer hans mor, men uden bekymring, fordi Viktor passer både sin sport og sin skole, og nu kan det forenes på et højere niveau. Men det viser også, at man kommer ikke sovende til en sportskarriere.

- Det hele er så godt tilrettelagt, og jeg glæder mig hver gang jeg skal til træning. Det fysiske fylder en del, men vi taler også om teori, så vi lærer at læse spillet, tænke taktisk, og så har jeg i privat regi, fået John Faxe med som coach, der følger mig og hjælper med at udvikle min spilleteknik, forklarer Viktor.

Ambition om succes Hos Brøndby Masterclass er der et professionelt hold af fysioterapeuter, massører og mentale trænere tilknyttet, foruden diætister, som sørger for at de unge spillere får den korrekte kost der svarer til deres fysiske strabadser.

- Jeg kan stadig gå til en fest med mine venner, men jeg ryger ikke, drikker aldrig spiritus og går ikke for sent hjem, understreger Viktor, og det er nok også nødvendigt at bevare disciplinen, hvis man skal blive årets spiller, som Viktor blev i sit første år i Brøndby.

Sammen med holdkammeraterne har de bl.a. vundet både pokalturneringen og ligaen. Dette hold bliver for øjeblikket af mange betragtet som Danmarks bedste på årgangen.

- Jeg tror, at vi har tabt en enkelt kamp de sidste par år, men vundet stort set alle kampe, og snart skal holdet til Berlin til stævne og i slutningen af august skal vi spille mod bl.a. Juventus til et stævne i Rom, oplyser Viktor, som har spillet både angriber og højrefløj, men favoritpositionen er som 8´er på den centrale midtbane, hvor han både kan være en del af det defensive og offensive spil.

- Jeg vil helst vinde, siger han med fast stemme, og det er nok den viljestyrke som har fået Viktor gennem både DBU´s landsholdssamlinger og Brøndby's nåleøje i udvælgelsen af de absolut mest talentfulde ungdomsspillere.

- Nu er jeg startet på den tre-årige kontrakt, og jeg håber at kunne fortsætte som U19-spiller i Brøndby. Det er min ambition, slutter Viktor Sørensen, som hvis man skal tro hans træner, nok skal nå dette mål.

Han har samtidig vist vejen som forbillede, for mange andre piger og drenge, der dyrker idræt på Stevns.