12 stiller op til ni pladser i Ældrerådet

I Stevns Kommune holdes der igen i år afstemningsvalg på samme dag som kommunevalget. Betingelsen for at have valgret til Ældrerådet er, at man er fyldt 60 år - samme aldersgrænse gælder for at være valgbar, dvs. at have ret til at stille op. Alle borgere over 60 år vil derfor få tilsendt et særskilt valgkort, som de skal tage med til valgstedet for at afgive deres stemme.