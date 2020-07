ComKean, Mikas og Den Mandige Elg holder en kort pause, før de igen sætter speed på den fjernstyrede Maxx, som de to Make A Wish YouTubere havde med til Ønskebarnet Mikas. Foto: Klaus Slavensky

12-årige Mikas fik en særlig gave

Stevns - 09. juli 2020

Den 12-årige Mikas Wad Marboe kom sammen med mor, far, søster og bedsteforældre. Intetanede gik han mod Ellehallens udendørsarealer, hvor der ventede en overraskelse.

På afstand spottede han et mindre opbud af fremmødte: To damer fra ønskefonden Make A Wish kendte han, men hvem var det, som gemte sig bag en gigantisk kasse?

Charly Thelin holdt kassen op foran ansigtet, og hans makker: Daniel Brandt stod som en skygge bag ham, indtil Mikas var kommet tæt nok. Så blev kassen sænket, og Mikas' øjne voksede til dobbeltstørrelse, mens han udbrød:

- Jer kender jeg!

Og det gjorde han, ligesom tusinder af andre børn i Danmark, for det var nemlig de to megakendte YouTubere: ComKean og Den Mandige Elg, som er ambassadører for Make A Wish Danmark.

Mikas har været gennem et langt, opslidende kræftforløb, fortæller hans mor: Pia Wad.

- Han fik konstateret en hjernetumor i 2019, og det har taget hårdt på ham. Men han er nu erklæret rask, siger en smilende mor.

Den gode historie omfatter også et to måneders strålebehandlingsophold i USA, hvor familien også fik en positiv tid sammen.

Og det er børn som Mikas, der kan have livstruende sygdomme, som Ønskefonden skaber håb, styrke og glæde for.

Man kan søge om at få prioriterede ønsker opfyldt, oplyser de to frivillige på Stevns: Pia Teglgaard og Bodil Skerris.

- Vi er i tæt dialog med familien og laver en rapport til bestyrelsen, som vælger hvem som skal tilgodeses, forklarer Pia Teglgaard.

Mikas og de to YouTube-berømtheder har fået pakket ud, og snart monsterdrøner en Traxxas X-Maxx afsted som verdens vildeste fjernstyrede bil.

- Det er en opgradering af den bil, som jeg har, lyder det fra Mikas, der havde to ønsker: at udrydde krig i verden og så en Maxx, for man kan godt tænke på andre selv om man bliver ramt af sygdom.

Forleden spurgte han sin mor, hvad hun ville gøre, hvis hun fik en million. Nyt køkken, lød svaret, og Mikas replicerede: Jeg ville give halvdelen til Børnecanerfonden og resten til et køkken.

Selv om sygdommen er overvundet, har den taget på Mikas, og han er ikke kommet op i højeste gear endnu.

Men det kunne man ikke se, da han glad og stolt, sammen med ComKean og Den Mandige Elg sendte sin nye Maxx ud på halsbrækkende manøvrer med 100 km i timen.

En dejlig dag er en underdrivelse.