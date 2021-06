Se billedserie Formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening Bo Drews Henriksenb (tv.) kom med gaver sponseret af byens handlende til Søren K. Hansen (im.) og Søren Hansen som tak for deres arbejde med at lave huller til byens flagallé. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: 106 flag markerede Valdemarsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

106 flag markerede Valdemarsdag

Stevns - 16. juni 2021 kl. 17:36 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Dannebrog faldt ifølge sagnet ned fra himlen ved slaget på Lyndanisse i Estland i 1219 og vendte krigslykken til Danmarks fordel. 802 år senere kom flagene tirsdag atter op i hele midtbyen i Store Heddinge efter syv års pause, hvor de ikke kunne vaje i Algade.

Årsagen til det ufrivillige flagstop har været Stevns Kommunes retslige efterspil om belægningen i Algade efter den store renovering, der blev afsluttet i 2013. Nu er sagen endt med et nederlag til kommunen, og derfor kunne der omsider gives tilladelse til at få lavet huller til handelsstandsforeningens flagstænger. Et omfattende arbejde, som entreprenør Søren K. Hansen fra Rødvig på frivillig basis har stået for hen over »fire fredag eftermiddage og nogle lørdage«, som han selv formulerer det.

Med sig til arbejdet havde han to mand, og de tre blev tirsdag formiddag hædret med gaver og en kort takketale ved en lille sammenkomst på Nytorv. Talen blev holdt af handelsstandsforeningens formand: Bo Drews Henriksen, der glædede sig over, at det efter mange genvordigheder og lang tids venten omsider var lykkedes at indhente en tilladelse til at stikke spaden i jorden.

Herefter fik Søren K. Hansen og hans makker: Søren Hansen - der på grund af navnesammenfaldet er kendt som Dr. Hansen - overrakt fine gaver, som byens handlende havde doneret som tak for det frivillige arbejde. De lovede at dele udbyttet med tredjemanden: Henrik Vestergaard, der ikke kunne være til stede ved overrækkelsen.

Forinden havde Ib Ketler fra Danmarks-Samfundets landsledelse markeret flagdagen med at overrække et flag til handelsstandsforeningen med tak for at markere Valdemarsdag. Foreningens formand Bo Drews Henriksen lod dog straks flaget gå videre til Preben Kosiara fra lokalafdelingen af Danmarks-Samfundet. Han havde været tidligt oppe samme dag for at sætte intet mindre end 106 flagstænger på plads - og så endda på sin egen fødselsdag.

- Men så er jeg da sikker på, at der bliver flaget for mig, som han formulerede det over for avisens udsendte.

Det er Handelsstandsforeningen, der ejer de mange flagstænger, men det er Danmarks-Samfundet, der sætter dem op. Herfra lyder der dog en opfordring til, at flere yngre kræfter snart melder sig til arbejdet for at skaffe afløsning for de ældre medlemmer af samfundet.

Flagene sættes op i byen på de officielle flagdage plus ved konfirmation og Store Heddinge by Night, i alt omkring 10 gange om året.