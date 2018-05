Det var ikke bare »en smule« men store mængder plastik, der blev samlet op under kllinten ved Stevns Naturcenter på Mandehoved. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: 100 kilo plastik samlet op på få timer under Stevns Klint Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100 kilo plastik samlet op på få timer under Stevns Klint

Stevns - 30. maj 2018 kl. 14:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med stor forventningsglæde, at deltagerne til #PlasticInTheBasket-arrangementet mødte op ved Naturcenteret på Stevns Klint i søndags. Det var slået op som et fiskekursus, hvor dagen blandt andet også handlede om at samle plastik op fra stranden.

Mange deltagere havde deres eget fiskegrej med, men arrangørerne havde også sørget for fiskesæt til de som aldrig havde prøvet at fiske før.

Dagen startede med at arrangøren fortalte om #PlasticInTheBasket filosofien, som går ud på at bruge de remedier, man har, til at samlet plastik op med, når man tager på fisketur eller går ude i naturen.

Det handlede også om at fiske, og fisket blev der i stor stil. Der var tre kurser, man kunne tilmelde sig. Et kursus for nybegyndere, et for spinnefiskere og et for fluefiskere. Der blev fanget syv hornfisk i alt, hvilket er rigtig flot taget den svære østenvind i betragtning.

En stor del af deltagerne var overraskede, da de begyndte at samle plastik. Meget af den plastik, som ligger langs kyste, ligger ikke i brændingen, men er ofte skyllet op mellem træer og sten.

Udstyret med genbrugsposer, som venligt var sponsoreret af Havmiljøvogterne, begyndte deltagerne at fylde pose efter pose.

På store dele af kysten ved Stevns Klint, kunne man fylde en hel pose med plastik på bare 20-30 meter. Det lyder måske voldsomt, men det er desværre sandheden. De mest brugte stier er ofte ryddet, men kigger man lidt længere ind blandt trærødderne, ser man alt det plastik der er ved at ophobes.

For at sprede det gode budskab, blev der afholdt en Facebook fotokonkurrence, som gik ud på at tage det mest kreative billede. Billedet skulle så uploades på eventsiden. Det gjorde det nemt for alle at deltage, samt at skabe mere opmærksomhed omkring problemet. Vinderbilledet, som blev taget af Morten Jensen, var en tandbørste, som lå ved siden af en kæbe med tænder. Et anderledes, men også sjovt billede, som beviste at alt kan findes langs kysten.

- Det var en super god dag, og jeg tror virkelig folk nød at kombinere deres fritidsinteresse med naturbevaring. Jeg er så glad for den opbakning arrangementet har fået", siger Nikolaj Korsholm, som er en af initiativtageren til #PlasticInTheBasket.

Det endte med at deltagerne havde samlet over 100 kg plastik fra kysten, som blev sendt til genanvendelse.