10 år med Kathrine og Jonas på Rødvig Kro og Badehotel

Flasker, blomster og chokolade begyndte langsomt at hobe sig op på gavebordet fredag eftermiddag mellem klokken 13 og 17, da Kathrine Hendriksen og Jonas Skaaning fejrede, at det nu er 10 år siden, at de som værtspar overtog Rødvig Kro.

- Det er helt utroligt, hvor meget der er sket i de år. Og selv om det er lang tid og stort for os, så må vi også huske på, at det blot er en parentes i kroens 200 år lange historie. Men det er jo fantastisk, at kroen stadig er her, og at den kan samle folk og give dem nogle gode oplevelser, indledte Jonas Skaaning sin tale, da han cirka midtvejs i arrangementet bankede på glasset og rømmede sig.