1. maj-talere: Valget handler om velfærd og klima

Engang var 1. maj en stor folkefest med fane-optog igennem gaderne i Store Heddinge, og taler på torvet og i parken. De tider er forbi på Stevns, og onsdag var der to morgenmadsarrangementer. Et i henholdsvis Hårlev og Store Heddinge.

Socialdemokraterne havde indtaget Mødestedet i Hårlev, hvor også SF var inviteret til at deltage. Cirka 55 mødte ifølge arrangøren op og hørte på taler af henholdsvis Tanja Larsson, der er S-folketingskandidat, samt SF's ditto: Michael Graakjær. Derudover talte Frederik Vad, der er forbundsformand i DSU samt viceborgmester Steen S. Hansen (S).

Sidstnævnte benyttede lejligheden til at tale en hel del om velfærd set i lyset af det kommende folketingsvalg.

- Et folketingsvalg, hvor emnet er velfærd uanset hvem og hvad der forsøger at afspore debatten og fjerne fokus fra velfærden. Det drejer sig ikke om skat. For dem som er på Facebook kunne man i går se et opslag fra Magnus Heunicke, hvor der var et billede af Anders Samuelsen og hans 22 pokaler, lød det fra Steen S. Hansen, hvorefter han citerede fra opslaget:

»Her er Anders Samuelsen, han har købt 22 pokaler til sig selv. Det er en pokal for hver milliard, regeringen har sænket skatten.

Velfærd eller skat

Imens er der skåret ned på uddannelse. Der er skåret ned i den grønne omstilling. Der er sparet på ældrepleje og børnepasning. De ansatte løber stadig hurtigere på sygehusene. Der er skåret i indsatsen mod social dumping. Og der er skåret i DSB.

Men hey, Anders har 22 pokaler. Her er et tip: Hvis man er nødt til at købe pokaler til sig selv for at ligne en vinder, så er det altså rimelig afslørende.«

- Tak til Magnus for opslaget. Jeg er fuldkommen enig. Hvis vi lige omsætter de 22 milliarder til Stevnsforhold, så svarer det til cirka 80 millioner mere til velfærd. Vi taler om velfærd. Lad os gøre det nærværende og lokalt for Stevns, sagde Steen S. Hansen blandt andet i sin tale.

Lokal påvirkning

Den lokale gruppeformand for Socialdemokraterne i Kommunalbestyrelsen var også inden på det helt aktuelle møde i tirsdag aften, hvor Kommunalbestyrelsen blandt andet diskuterede regnskab 2018, der nu skal oversendes til revision.

- Vi trak rigtigt mange penge ud af kassen i 2018. Det gjorde vi ikke for sjov skyld, men fordi vi vil bevare det serviceniveau, som vi nu har besluttet. Stevns kommune ligger meget lavt, når man ser på, hvor mange kroner per skoleelev og per ældre vi bruger til kernevelfærden. Selv om vi ligger lavt - så er der store udfordringer forude i forhold til at få balance i vores budget. Men det handler om velfærd, sagde han.

For Michael Graakjær, der er folketingskandidat fra SF i Faxe-kredsen, er velfærd også blandt valgets to vigtigste temaer.

- For mig er der to hovedtemaer til det kommende valg - nemlig klima og velfærd. Begge disse kampe skal kæmpes både i Danmark og i EU. I EU skal vi kæmpe for alle de ting som bør løses i fællesskab - det er ting som social dumping, flygtningestrømme, fælles mindsteskat, regulering af de store firmaer og ikke mindst klimaindsatsen. Vi skal derfor insistere på at alle lande leverer bindende mål i vores fælles kamp for at redde klimaet, og at vi får fælles europæisk regler for skattebetalingen, så vi får afskaffet den udbredte skatteshopping fra rige folk og store firmaer, sagde han ved 1-maj-arrangementet i Hårlev.

Snurretoppen

Enhedslistens arrangement foregik i Snurretoppen fra klokken 8, hvor der også var inviteret til morgenkaffe samt underholdning med sangeren og musikeren: Arne Würgler.

Talere i Snurretoppen var Enhedslistens folketingsmedlem Christian Juhl samt den lokale folketingskandidat: Sejer Folke.

Sidstnævntes tale handlede i høj grad om klima.

- Hele verden er enige om at vi skal nå CO2-neutralitet senest i 2050. Alligevel laver regeringen en plan, som lander på at gøre Danmark CO2-neutral i 2115, sagde Sejer Folke blandt andet, der mener at som der er nu, så vil det være let for den elite, som sidder i palæerne i Skodsborg, Rungsted og kartoffelrækkerne på Østerbro, og blive enige om at lægge afgifter på kød, flyrejser, og andre luksusvarer.

- Det kommer vi ikke til at finde os i! Det er en af de ting, som begivenhederne i Frankrig kan lære os: at underklassen ikke vil finde sig i, også at skulle betale for klimaforandringerne, mens eliten fortsætter med at mæske sig. Men det er jo Frankrig - sådan er situationen vel ikke i Danmark, spurgte han retorisk.