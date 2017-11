- Vi har haft et noget kaotisk forhandlingsforløb, hvor et parti er gået ud og ind ad døren. Det er svært at forhandle med nogen, som hele tiden skal ind til de andre og se, om de kan få lidt mere der, sagde Steen S. Hansen (S), da den borgerlige konstituering var en realitet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stevns KV17 - 22. november 2017

S: Et kaotisk forhandlingsforløb

I den nye opposition var skuffelsen efter konstitueringen tydelig at se. Socialdemokratiets borgmesterkandidat ked af den tabte chance, men fattet da han sagde:

- Jeg ønsker den nye borgmester tillykke. Vi har haft et noget kaotisk forhandlingsforløb, hvor et parti er gået ud og ind ad døren. Det er svært at forhandle med nogen, som hele tiden skal ind til de andre og se, om de kan få lidt mere der. Jeg glæder mig, at Socialdemokratiet har fået godt valg og nu er det største parti på Stevns. Det vil vi bruge til at søge indflydelse. Men jeg vil gerne slå fast, at det ikke er os, der har stået for den dårlige tone i debatten, sagde Steen S. Hansen.

Jan Jespersen (EL) lagde ikke skjul på, at det »ikke var sådan, at han ville have det«.

- Jeg har erfaring med at være i opposition. Men Enhedslisten har fået et rigtigt godt valg, og det vil vi bruge til at skubbe på i den rigtige retning, sagde han.

Line Krogh Lay (R) ærgrede sig over, at borgmesterposten landede i blå blok:

- Det var ærgerligt, at forhandlingerne gik sådan. Nu vil vi være en kritisk, men konstruktiv opposition, og jeg har svært ved at forestille mig, at jeg bliver en del af flertallet igen, sådan som det skete for fire år siden. Jeg er virkelig spændt på, hvordan det flertal skal samarbejde på tværs af alle uenighederne. Netop den uro, som det har givet, var årsagen til, at jeg stillede op som borgmesterkandidat i spidsen for en duelig kommunalbestyrelse, sagde hun.