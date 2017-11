Portræt: Venstres komet har gjort lynkarriere

Anette Mortensen (V) - ny borgmester fra 1. januar 2018. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Det er blot ni måneder siden, at Anette Mortensen blev valgt som Venstres borgmesterkandidat med blot fem stemmers overvægt på opstillingsmødet i Strøbyhallen. Hun slog den erfarne Flemming Petersen, og det skabte panderynker hos nogle af partiets ældre medlemmer, der mente, at hun nok var lidt for ny og ung til at løfte ansvaret.

De må nu sande, at Anette Mortensen faktisk kunne bringe Venstres tilbage til borgmesterkontoret. Hun fik ved gårsdagens valg det højeste stemmetal marginalt foran Steen S. Hansen (S), og så glemmer Venstres ledelse nok næsten, at partiet blev halveret af vælgerne og nu må regere med blot fire mandater.

Den nye borgmester er med sine 39 år den yngste på Venstres kandidatliste til valget. Hun blev først medlem af partiet i april 2013, da hun blev opfordret af daværende borgmester Poul Arne Nielsen til at stille op. Hun har således aldrig været VU'er og har efterfølgende måttet læse op på Venstres ideologiske rødder i højskole- og andelsbevægelsen.

Den tidligere borgmester har én interesse fælles med hende: gymnastikken. Anette Mortensen er på 17. år gymnastikinstruktør i AIK 65 på et hold, som hun har overtaget fra sin mor.

- Det giver et unikt netværk, som er meget værd for mig. Efter at vi er flyttet tilbage fra Valløby, bor jeg nogle få meter fra mit barndomshjem og mine forældre, og det er dejligt for børnene, at de kan færdes frit begge steder, siger hun.

Naturtalent

Men hvad hun måtte mangle af erfaring, har hun til gengæld i naturtalent, fremhæver hendes støtter.

I kommunalbestyrelsesgruppen var der - næsten - enighed om, at det var hende, der skulle føre stafetten videre, hvis planen om at vippe borgmester Mogens Haugaard af pinden lykkedes. Det blev aftalt på et internt møde allerede sidste weekend i oktober 2016 kort efter, at Venstre havde mistet sit flertal i Kommunalbestyrelsen oven på et kaotisk budgetforløb. Hendes daværende gruppeformand: Bjarne Nielsen har fremhævet hendes evner til hurtigt at sætte sig ind i tingene og melde en holdning ud i et sprog, som alle kan forstå.

- Jeg er den type, der tager imod en udfordring, når den byder sig. Faktisk har jeg aldrig haft de der rundsave på albuerne. Folk, der kender mig, ved, at jeg som regel altid har skullet skubbes i gang, siger Anette Mortensen selv.

Det gjaldt f.eks., da hun skulle opfordres til at stille op for fire år siden. I første omgang sagde hun nej.

- Jeg var meget nervøs for, hvordan det ville påvirke mine børn. Jeg vil ikke have, at de skal blive drillet i skolen med, at deres mor er hende der politikeren. Heldigvis har der ikke været noget af den slags, men jeg kan godt blive lidt nervøs, når jeg ser, hvad nogle mennesker kan finde på at skrive på Facebook, siger Anette Mortensen.

Frihed og lighed

Selv om hun ikke er opdraget med Venstres idealer, følger Anette Mortensen nogle ret faste værdier:

- Jeg tror på frihed og lighed. Ikke nødvendigvis den lighed, som venstrefløjen bekender sig til, for alle skal ikke være ens. Men de skal have lige muligheder, selv om det ikke er sikkert, at de skal have det samme. Jeg mener grundlæggende, at hvis du har en ydet en indsats og taget en god uddannelse, så er det også okay, at du får en god løn for dit arbejde. For det bidrager til samfundets udvikling. Man skal yde for at kunne nyde, slår hun fast.

Om hun med sine evner også kan samle den brogede flok i blå blok, som har brugt så mange kræfter på at bekrige hinanden i denne valgperiode, må tiden vise. Ingen kan være i tvivl om, at det bliver en kæmpeopgave, som hun dermed påtager sig.

