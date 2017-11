Betina Baden er klovnen, der siger det usagte og kun er tro med sine egne holdninger - kritisk med en løftet pegefinger og skælmsk med et glimt i øjet. Foto: Claus Sall

Kritisk røst med et glimt i øjet

Stevns KV17 - 17. november 2017 kl. 06:41 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onde tunger har kaldt Betina Baden den politiske vandrepokal med henvisning til hendes politiske fortid de seneste fem-seks år på Stevns. Sandt er det, at den frie kandidat - som hun selv foretrækker at kalde sig - både har været formand for Socialdemokratiet, kandidat for Stevnslisten og senest valgt som kandidat for Enhedslisten, inden hun og partiets lokalafdeling gik hver sin vej i september i år.

Men nu stiller hun op som den første enkeltkandidat i Stevns Kommunes historie. Der er hårde odds for at blive valgt, fordi der ikke er nogen listestemmer eller valgforbund at støtte sig til, og det betyder, at Betina Baden formentlig skal hente over 700 personlige stemmer for at kalde sig medlem af Kommunalbestyrelsen.

I stedet for at trække på skuldrene og erkende, at det er umuligt at opnå, mener Betina Baden ikke, at man skal udelukke noget på forhånd. Indtil videre har valgkampen givet hende grund til optimisme, siger hun.

- Jeg bliver utroligt godt modtaget, og der er mange, som er nysgerrige for at høre, hvem jeg er. Samtidig er jeg overrasket over, hvor søde og imødekommende de andre kandidater har været. Med enkelte kedelige undtagelser synes jeg, at det er gået bedre end forventet - i modsætning til tidligere, hvor jeg virkelig har følt mig sat i skammekrogen, siger Betina Baden.

Valgkampen har dog også lært hende, at der somme tider foregår noget »bag gardinet«, som ikke tåler dagens lys:

- Der har været megen snak om den gode tone. Nogle af dem, der kræver en god tone i debatten, kan godt være grove, når mikrofonerne er slukket og projektørerne slukket. Det oplever jeg som enormt hyklerisk, siger hun.

Klovnen siger det usagte

Men hvem er hun egentlig - den frie kandidat? I sit arbejdsliv er Betina Baden selvstændig som pædagogisk klovn. Og netop rollen som klovn, der kan kunsten at le og græde på samme tid, er også relevant, når det gælder hendes politiske arbejde.

- Klovnen siger og gør det usagte - det, som de andre gerne vil pakke væk. Jeg siger det, jeg mener - sådan er det! Jeg vil gerne være som drengen i Kejserens nye klæder, der råber, at han har jo ikke noget på, siger hun.

Med den selvvalgte rolle slår Betina Baden samtidig fast, at hun har det allerbedst med ikke at være en del af et politisk parti.

- Jeg skal kun være tro mod mig selv og mine holdninger. Det giver mig et overskud til at gå i dialog med de andre, fordi jeg ikke skal stå til ansvar over for et landspolitisk dogme. Jeg kan til enhver tid gå ind og rette i mit eget valgprogram, hvis jeg vil det, siger hun.

Hvor står hun så på den politiske skala, spurgte vi hende.

- Jeg er jo rød, men mine holdninger er ikke sort-hvide. Hvis der er noget, som partierne ikke kan lide, så er det, når de ikke kan styre og kontrollere, hvad der sker. Jeg skelner mellem dem, der bliver bange for mig, og dem, der godt kan favne sådan én som mig, siger Betina Baden.

På spørgsmålet om, hvem der skal være borgmester efter valget, får man ikke noget konkret svar:

- Jeg vil pege på en intelligent leder, der kan skabe rum for mangfoldighed og fri debat, og som kan skabe et trygt klima i Kommunalbestyrelsen. Hvem det er, får du mig ikke til at sige noget om, siger hun.

Valgprogram

Betina Baden har lavet et valgprogram, som man kan læse på hendes blog på nettet. Det er ingen hemmelighed, at store dele af programmet er inspireret af Enhedslisten.

- Jeg var redaktør på Enhedslistens valgprogram og har formuleret det meste, inden jeg forlod partiet. Så jeg er enig i meget af programmet, men det er ikke bare en kopi. Jeg har ændret en del af teksten, og de steder, hvor jeg selv er gået på kompromis med mine holdninger, har jeg selvfølgelig rettet det tilbage igen. Det gælder f.eks. turismesamarbejdet, hvor Enhedslisten vil have Stevns meldt ud af Visit Sydsjælland-Møn. Jeg mener, at vi skal gå på to ben og styrke de lokale turistaktører samtidig med, at vi bruger VISM til at markedsføre hele området, siger hun.

En af hendes mærkesager er det, som hun kalder borgerdrevet udvikling. Hun er en del af en gruppe i Strøby Egede, som har forsøgt at sætte dagsordenen for den lokale politiske udvikling - og sådan skal det fortsætte, hvis hun bliver valgt til Kommunalbestyrelsen.

- Hvis jeg kommer ind, vil jeg holde et åbent møde for at diskutere, hvad jeg skal stemme. Da der ikke er tale om et politisk parti, men en åben invitation til alle borgere, kan synspunkterne kun blive til inspiration og ikke et bundet mandat. Men dialogen med borgerne er samtalen, som bærer demokratiet frem, siger Betina Baden.

Ideen om borgerdrevet udvikling indebærer, at borgerne skal inddrages fra dag 1 og selv formulere mange af de projekter, som kommunen står for. Et godt eksempel på det er den nye hal i Rødvig, som en lokal borgergruppe har lavet et stort og - efter Betina Badens opfattelse - meget prisværdigt arbejde for.

Børneår i 2019

En anden mærkesag i valgprogrammet er børnene.

- Jeg foreslår, at vi udnævner 2019 til det stevnske børneår, hvor vi går området efter i sømmene og får nedfældet, hvad det gode børneliv består af. Vi skal ud i børnehaverne og i skolerne og se på de skabende processer, der sikrer en tryg barndom på Stevns. Det skal munde i en nedfældet børnepolitik, som politikerne skal efterleve i årene derefter, siger hun.

Desuden vil hun sætte fokus på erhverv og turisme:

- Jeg er en meget varm fortaler for at satse på de små aktører. Vi er mange, der har en lille virksomhed, som trænger til et rygstød. Jeg så gerne, at der kommer væksthuse i både den nordlige og den sydlige del af kommunen - med plads til værksteder og et kontorfællesskab. Det skal være med Stevns Erhvervsråd som tovholder og finansieret af både kommunale tilskud, fondsmidler og brugerbetaling, siger Betina Baden.