Farvel: Jeg løber ikke fra ansvaret

Stevns KV17 - 19. november 2017 kl. 06:11 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Rasmus Hoffmann-Hansen stillede op for Venstre for fire år siden, havde han enormt store forventninger til det politiske arbejde.

- Jeg ville gerne ind og gøre en forskel - ind i maskinrummet, hvor beslutningerne blev truffet. Jeg var en del af et nyt hold, som var præget af en stærk pionérånd. Vi var drevet af viljen til at skabe forandringer og at gøre alt det bedste for Stevns, husker han.

Når vælgerne går til valgstederne på tirsdag, vil de lede forgæves efter Rasmus Hoffmanns navn. Han var valgt ikke at genopstille og fik således kun en enkelt valgperiode i Kommunalbestyrelsen. Det var ikke sådan, at han havde tænkt sig for fire år siden.

- Når man ikke er uddannet og dermed professionel politiker, er der rigtig meget at lære. Vi var mange nye, der brugte lang tid at finde ud af, hvordan tingene fungerer, og hvordan man diskuterer med hinanden. I begyndelsen sad vi bare stille og lyttede, men efterhånden blev vi brikker i det politiske spil, som er endt i så megen splid i denne valgperiode. Det har ikke været lige sjovt at opleve, siger Rasmus Hoffmann.

På den baggrund tog Venstres gruppe i begyndelsen af 2016 en grundig snak om, hvad fremtiden ville bringe.

- Vi havde nogle gode debatter om situationen i partiet. Baggrunden var splittelsen og de mange interne diskussioner. Det tog kræfterne fra det politiske, og det var ikke særligt konstruktivt at bruge sin tid på strid og kævl, når vi egentlig skulle formulere vores politiske visioner, siger han.

Det ville være en nærliggende antagelse, at det er denne frustration, der var drivkraften for Rasmus Hoffmanns beslutning om ikke at genopstille. Men sådan hænger det ikke sammen, siger han.

- Jeg har hørt det mange gange, når jeg fortæller, at jeg ikke genopstiller. Så siger de til mig: Jeg kan godt forstå, at du ikke gider det palaver mere. Men det var faktisk ikke derfor, at jeg sagde op. Jeg vil ikke frasige mig min del af ansvaret for, at der har været kastet med mudder, og at Venstre har stået for en slingrekurs. Tværtimod var jeg nået dertil, at jeg burde blive for at tage ansvar og vise, at vi kan gøre det bedre, end vi har præsteret i denne valgperiode, siger han.

Rasmus Hoffmann tilføjer, at siden Anette Mortensen tog over som borgmesterkandidat i foråret, er partiet atter blevet samlet.

- Det burde jo tilsige, at jeg også skulle være en del af holdet. Men det har jeg valgt fra, siger han.

Forklaringen ligger altså et andet sted. Nemlig i den klassiske tidstrekant mellem arbejdslivet, familien og det politiske engagement.

- Tiden slår ikke til for mig. Jeg vil tro, at jeg i gennemsnit bruger 15-20 timer om ugen på politik, men i spidsbelastninger kan det ligge væsentligt højere. Jeg har været medlem af Børneudvalget, som nok ikke er det hårdest belastede udvalg, når det gælder arbejdsopgaver. Men ved siden af har bestyrelsesposter i LAG (Udvikling Stevns) og Køge Gymnasium, og jeg er formand for ungdomsskolebestyrelsen. Det kan godt trække tænder ud.

- I mit arbejdsliv er jeg viceforstander på Gymnastikefterskolen Stevns. Det er et job, som jeg holder meget af, men min arbejdstid kan jeg ikke minimere - kun flyttes rundt på døgnets vågne timer. Det betyder, at jeg ofte har siddet om aftenen og arbejdet for skolen med administrative opgaver.

- Så der, hvor jeg har stjålet tid, er samværet med familien. Jeg har en meget forstående kone, som tit har taget en ekstra tørn derhjemme, men jeg har også to piger på syv og 11 år. Og jeg har måttet erkende, at det er deres vågne timer, som jeg har taget fra familien. Når jeg endelig kommer hjem, er de lagt i seng. Mit regnestykke er, at de kommende fire år af deres liv kommer aldrig tilbage, og den tid vil jeg gerne være en aktiv del af. Derfor var det nødvendigt at lave et fravalg, og her var det politiske arbejde det eneste, som jeg kunne frasige mig, siger Rasmus Hoffmann.

I de seneste uger har Nyt Stevns ført valgkamp ved at offentliggøre de nuværende kommunalpolitikeres fraværsprocenter i deres respektive udvalg samt i hele Kommunalbestyrelsen. Rasmus Hoffmann har noteret sig, hvor mange timer han står som fraværende i opgørelsen.

- Det gider jeg ikke at bruge min tid på. Det er dybest set uinteressant, hvem der ligger højt og lavt i opgørelsen over fravær, for det er en illusion, at politik kun handler om at være fysisk til stede til møder. Når man er et travlt menneske, kan det ikke undgås, at der sker kalendersammenfald engang imellem, og så kan man blive nødsaget til at melde afbud. Det er op til den enkeltes samvittighed, hvor meget man kan være fraværende, og jeg tror ikke, at der findes noget medlem af Kommunalbestyrelsen, der bare bliver væk for sjov. Her siger min samvittighed, at jeg ikke kan forsvare at være så meget væk fra familien, som mit politiske arbejde har krævet af mig, siger han.

Rasmus Hoffmann tilføjer i tråd med denne forklaring, at han næppe kommer til at savne »det månedlige rivegilde i Kommunalbestyrelsen«.

- Nej, det er i snakkene mellem møderne, at aftalerne træffes, og man får trykprøvet sine ideer. Det handler ikke altid om at være hurtigst på aftrækkeren og være den frækkeste dreng i skolegården. Politik er i høj grad kunsten at kunne lave et godt kompromis og indse, at man ikke kan få ret hver gang, siger han.

Om halvanden måned er Rasmus Hoffmann forhenværende politiker. Spørgsmålet til ham på falderebet er, om han ser et comeback som en mulighed på et senere tidspunkt:

- Lige nu er den dør ikke lukket. Det er nu, at jeg har brug for en pause. Imens vil jeg gerne være en del af baglandet, siger han.