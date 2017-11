Se billedserie Mogens Haugaard Nielsen fik sat sit kryds fra morgenstunden. Foto: Erik Nielsen

Borgmesteren stemte fra morgenstunden

Stevns KV17 - 21. november 2017 kl. 12:31 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka klokken 8.10 mødte borgmester Mogens Haugaard Nielsen op på afstemningsstedet Harmonien for at afgive sin stemme. Med valgkortet i lommen fik han de to lange stemmesedler udleveret og kunne gå ind for sig selv bag forhænget i én af de opstillede stemmebokse.

Læs også: Gang i valget med højere stemmeprocent og en time ekstra

Der gik en rum tid før forhænget på ny gik op og borgmesteren kom ud med den gule og den hvide stemmeseddel foldet sammen og klar til at putte i valgurnen. Men det var dog ikke fordi, at han havde været i tvivl om, hvor han skulle sætte sit kryds.

- Det er jo nogle lange og uhåndterlige stemmesedler denne gang, lød det var Mogens Haugaard Nielsen med et smil, inden han først puttede den gule regionsrådsseddel ned i den dertil indrettede urne for derefter at bevæge sig over til stemmeurnen, hvor sedlerne til kommunalvalget skulle lægges i:

- Nu skal jeg hjem og hente min far, og derefter skal jeg rundt på valgstederne sammen med kommunaldirektør Per Røner, inden jeg kommer tilbage her til Rødvig klokken 13, hvor jeg skal spise frokost med hold 2 fra valgstedet.

