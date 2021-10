Zverev besejrer Andy Murray i møde mellem OL-vindere

Den tredjeseedede Alexander Zverev er efter sejr over Andy Murray natten til onsdag dansk tid klar til fjerde runde i den store Indian Wells-tennisturnering.

I næste runde skal den 24-årige tysker op mod enten Gaël Monfils fra Frankrig eller den hårdtslående Kevin Anderson fra Sydafrika.

Hos kvinderne overraskede den useedede amerikaner Shelby Rogers ved at sende dette års US Open-finalist Leylah Fernandez fra Canada ud i en maratonkamp.

Fernandez modstander i US Open-finalen, Emma Raducanu, blev højst overraskende slået ud allerede i anden runde.

Rogers tabte første sæt 2-6, vandt andet sæt 6-1 og sikrede sig sejren i tredje sæt efter en tiebreak. Opgøret varede to timer og 34 minutter.

- Hun har en lysende fremtid. Heldet var på min side i dag, siger 29-årige Rogers.

I kvartfinalen møder hun den 24.-seedede Jelena Ostapenko, som også overraskede ved at vinde i to sæt over den andenseedede Iga Swiatek fra Polen.

Den topseedede tjekke Karolina Pliskova er også færdig ved turneringen, der har budt på masser af overraskelser i kvindernes singlerække.

Turneringen i Californien anses for at være at være sportens største efter de fire grand slam-turneringer.