Zorniger har respekt for FCM-omstillinger inden topbrag

FC Midtjylland hører dog til blandt ligaens bedste hjemmehold, og Brøndby-træner Alexander Zorniger er opmærksom på, hvordan midtjyderne kan ødelægge Brøndbys fornemme statistik.

- Alle taler om FC Midtjyllands dødbolde, men vi skal også være parate til at forsvare deres hurtige omstillinger, hvor både Mikkel Duelund og Gustav Wikheim er hurtige og gode til at lægge den sidste aflevering.

- Når vi i denne sæson har analyseret kommende modstandere og givet spillerne de taktiske udfordringer, som de skal håndtere i kamp, så har spillerne bevist, at de tager opgaven til sig og løser den, siger Zorniger til Brøndby.com.

Brøndby har allerede besejret FC Midtjylland to gange i denne sæson, senest 1-0 i Herning tidligere på foråret.

Nu går Brøndby efter den tredje på stribe i denne sæson, og det skal ske på egne dyder.

- Vi har i denne sæson været dygtige til at kombinere intenst og fysisk spil med hurtigt og attraktivt kombinationsspil.

- Spillerne har igennem to år arbejdet intenst til træning for at tage spillestilen til sig, og de ved i dag, hvad der kræves for at lykkes med begge dele, siger Brøndby-træneren.

Han råder over alle sine spillere undtagen den knæskadede Jan Kliment og har udtaget de samme spillere som i søndags, hvor Brøndby slog FC København med 2-1.

FC Midtjylland bliver forstærket i forhold til den seneste kamp, hvor holdet på udebane slog FC Nordsjælland 2-1.

Således vender Kian Hansen, Marc Dal Hende og Bubacarr Sanneh alle tilbage fra karantæne.

Torsdagens topopgør begynder klokken 20.