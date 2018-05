Zorniger før topbrag: FC Midtjylland har meget at miste

Brøndby, der torsdag vandt DBU Pokalen for første gang i ti år, kan mandag aften tage et stort skridt mod klubbens første mesterskab i 13 år.

Brøndby har et godt rygstød i sæsonens fire indbyrdes møder, da de alle har givet sejr over midtjyderne.

- Vi har slået FC Midtjylland i såvel Alka Superligaen som i pokalturneringen, så vi har måske en række mentale plusser til kampen, siger Brøndby-træner Alexander Zorniger til klubbens hjemmeside.

Han giver intet for, at FCM prøver at placere presset på Brøndby.

- FC Midtjylland taler om, at de ikke har noget at miste, men jeg er sikker på, de ved, at de har meget at miste, hvis de taber point.

- Vi er tre point foran dem og uanset resultatet, så vil vi stadig ligge nummer et, men vi ved også, at med en sejr kan vi tage et meget stort skridt mod endnu en titel i denne sæson, siger Zorniger.

Han må til opgøret undvære den karantæneramte arbejdsbi Simon Tibbling, men det bekymrer ham ikke.

- Vi har gode folk på alle positioner, og de står klar til at gøre en forskel. Det har de gjort hele foråret. Simon Tibbling sidder som sagt ude med karantæne, men vi har folk klar til at gå ind og levere på samme niveau.

- Det gælder også i forsvaret og i angrebet, og derfor har vi heller ikke været bange for at rotere i startelleveren gennem hele sæsonen.

- En af dem, som ser virkelig skarp ud lige nu, er Kevin Mensah, og det giver os gode muligheder til kampen, at alle i truppen står parate, lyder det fra den tyske træner.

Mandagens opgør på Brøndby Stadion begynder klokken 19.