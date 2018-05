Zorniger: For mange Brøndby-spillere gemte sig

For mange Brøndby-spillere leverede under vanligt niveau, og flere af dem gemte sig i mandagens 0-1-nederlag til FC Midtjylland.

- De var lidt for bange for at tabe noget. Ikke bare kampen, men de var bange for at tabe noget i et større perspektiv, siger Zorniger.

Efter sejren har FCM lige så mange point som Brøndby i toppen af Superligaen, og kampen om DM-guldet er helt åben. Brøndby fører dog ligaen på en bedre målscore.

Tyskeren så sit Brøndby-mandskab overlade for meget initiativ til FCM, og det må ikke gentage sig i de to sidste kampe mod AC Horsens og AaB.

- Vi skal ikke ud at forsøge at undgå noget. Hvis man vil have noget, så skal man tage det og ikke håbe, at der er en anden, der laver dit arbejde.

- Vi havde for mange spillere, som gemte sig, siger Zorniger.

Han savnede sin svenske midtbanespiller Simon Tibbling, som var ude med karantæne.

- Vi spillede ikke på det niveau, vi er i stand til. Vi tabte kampen på midtbanen totalt. For mange spillere viste sig ikke frem. Vi savnede Simon Tibbling meget.

- Vi spillede ikke vores spil. Vi spillede med for mange lange bolde. Vi skulle have spillet med korte afleveringer. Det skal vi have analyseret, fastslår Zorniger.

Brøndby-træneren mener, at FCM-spillerne Tim Sparv og Paul Onuachu burde være udvist for hårde tacklinger og urent spil.

- Vi talte med dommerne om det. Tim Sparv burde ikke have fået lov til at blive på banen. Han lavede et frispark, der var til klart gult-rødt.

- Det samme med Onuachu. Hele ligaen ved, at han bør udvises i hver anden kamp, fordi han bruger sine arme og albuer. Men det er vores egen fejl. Vi leverede ikke på højt nok niveau, siger Zorniger.

Fredag aften venter AC Horsens i den næste kamp for Brøndby, mens FCM gæster FC København.

- Vi er stadig nummer et. FCM har ikke en nem kamp mod FCK. Og vi har heller ikke en let kamp i Horsens, konstaterer Zorniger.