Zlatan-statue skal finde et nyt hjem i Malmø

Den omdiskuterede statue har levet et hårdt liv, siden den i efteråret blev opstillet på Stadiontorget ved fodboldklubben Malmö FF's hjemmebane.

Det vil bystyret i den skånske by vedtage mandag, skriver Sydsvenskan.

Statuen af fodboldstjernen Zlatan Ibrahimovic skal forblive i Malmø, men have en ny adresse.

Flere gange har den været udsat for hærværk. Balladen kulminerede med, at den tre meter høje bronzefigur blev savet over ved anklerne og væltet kort efter nytår.

Forinden havde ukendte gerningsmænd savet i både arme og næse og malet ukvemsord rettet mod den verdensberømte angriber.

Utilfredsheden med statuen og dens placering opstod, da Malmø-fødte Ibrahimovic i slutningen af november blev en del af ejerkredsen i klubben Hammarby, der holder til i Stockholm.

I en underskriftsindsamling i november krævede tusindvis af Malmö FF-fans, at statuen skulle fjernes fra pladsen foran stadion.

- Han har brændt alle broer til Malmö FF. For fansene og ungdommen kommer han ikke længere til at være det forbillede, han var engang, sagde næstformand Kaveh Hosseinpour fra MFF-support dengang til SVT.

Siden Zlatan-statuen blev fældet i januar, har den været til reparation og er fortsat låst inde. Men det er altså planen, at den efter sommerferien skal opstilles på en ny adresse i Malmø.

Ifølge Sydsvenskan skal Malmö FF være med til at udpege statuens nye hjem.