Zlatan sang for første gang nationalsang: Det havde jeg lovet

Men i hans meget omtalte comeback i blåt og gult på hjemmebane mod Georgien torsdag aften sang han med.

- Jeg havde lovet Janne (Andersson, landstræner, red.), at jeg ville synge, siger Ibrahimovic efter kampen til tv-kanalen C More.

- Jeg har fået lært sangen.

Kampen endte med en 1-0-sejr til Sverige, og Milan-veteranen kunne endda fejre sin tilbagevenden til nationalmandskabet ved at lægge op til kampens enlige scoring.

Ibrahimovic tæmmede ti minutter før pausen bolden i feltet med sin brystkasse og ekspederede den videre til fremstormende Viktor Claesson.

Nogen stor kamp spillede svenskerne dog ikke, men trods halvtungt og til tider sløset spil var det en vigtig kamp for Zlatan Ibrahimovic.

- Det føltes stort - som den første kamp jeg spillede for landsholdet. Det kildede i maven. Jeg var ikke nervøs, men motiveret, siger den svenske stjerne ifølge Aftonbladet.

- Ærgerligt, at der ikke var noget publikum, for så havde det været en helt anden atmosfære. Men det var meget følelsesladet for mig at høre nationalsangen.