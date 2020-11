Zlatan om landsholdsspekulationer: Ville irritere svenskerne

- Long time no see.

Opslaget var bare en joke, fortæller han til Sky ifølge football-Italia.

- Jeg forsøgte bare at irritere folk i Sverige, siger Zlatan Ibrahimovic med et grin.

På klubholdet Milan går det godt, eftersom det tidligere mesterhold er tilbage i toppen.

Milan er i spidsen for Serie A inden landskampspausen, men klubben havde håbet på et større forspring til konkurrenterne efter syv spillerunder.

Søndag aften måtte Milan nemlig nøjes med 2-2 hjemme mod Verona, og dermed er der bare to point ned til Sassuolo, tre til Napoli og Roma og fire point ned til Juventus.

Zlatan Ibrahimovic udlignede for Milan i tillægstiden, men havde tidligere i kampen misbrugt et straffespark. Det var endda tredje gang i sæsonen, at han misbrugte fra 11-meter-pletten.

- Jeg er selvfølgelig sur, for uafgjort er ikke godt nok. Vi havde mange chancer, og jeg brændte et straffespark. Jeg skal måske lade Franck Kessié sparke næste gang, siger Ibrahimovic med henvisning til ivorianeren, der var en sikker straffesparksskytte i sidste sæson.

Verona-målmand Marco Silvestri gjorde også sit for at forstyrre svenskeren inden sparket.

- Han brændte sidste gang, gentog han flere gange, så man kunne høre det på det tilskuerløse stadion.

- Det var ikke løgn. Jeg brændte sidste gang, siger Ibrahimovic.

Han er topscorer i Serie A med otte mål, men ser nu frem til to uger uden kampe.

- Jeg har brug for en pause. Jeg havde ikke skarpheden og den normale beslutsomhed foran mål. Jeg følte ikke, at den var der, erkender svenskeren.

Milans næste ligakamp er ude mod Napoli 22. november.