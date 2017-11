Zlatan efter comeback: Løver heler ikke som mennesker

Det skete i Manchester Uniteds sejr på 4-1 over Newcastle. Det var sædvanen tro en selvsikker Zlatan, der efterfølgende mødte pressen og fortalte om, hvordan det er at være tilbage på banen.

Lørdag vendte 36-årige Zlatan Ibrahimovic tilbage til fodboldbanen efter at have siddet ude med en skade i syv måneder.

- Jeg føler mig speciel. Det er en ny dag, men det er den samme kvalitet. Jeg er slet ikke bekymret, for jeg ved, hvad jeg er i stand til, siger Ibrahimovic ifølge nyhedsbureauet AP.

Desuden fortalte svenskeren, at han ikke har frygtet, at knæskaden skulle gøre en ende på hans karriere.

- Løver heler ikke som mennesker, siger Ibrahimovic.

Efter svenskeren pådrog sig sin skade, var det uvist, om han havde en fremtid i United, men det endte med, at klubben skrev en ny kontrakt med ham.

Ibrahimovic fik kun det sidste kvarter mod Newcastle, og han nåede ikke at få indflydelse på kampen, da alle mål var scoret, før han blev skiftet ind.

Svenskeren var ikke den eneste, der vendte tilbage for United lørdag. Paul Pogba gjorde også comeback efter at have været ude med en skade siden midten af september.

Franskmanden gjorde sig bemærket med en assist og et mål, og den store Manchester United-angriber Romelu Lukaku fik også scoret efter at have gennemgået en måltørke på syv kampe.