Zlatan Ibrahimovic må se sit holds Europa League-kvalifikationskamp fra sin egen stue i hjemmekarantæne efter at have afleveret en positiv coronatest. (Arkivfoto)

Zlatan Ibrahimovic er ramt af coronavirus

Simon Kjær og AC Milan må undvære den svenske stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic, når italienerne torsdag aften tager imod den norske danskerklub Bodø/Glimt i Europa League-kvalifikationen.

Ibrahimovic er testet positiv for coronavirus, bekræfter hans italienske klub, AC Milan, på sin hjemmeside torsdag.

- Klubben har informeret alle relevante myndigheder, og spilleren blev straks sendt i hjemmekarantæne, skriver klubben.

Der er ingen meldinger om, hvorvidt angriberen er symptomfri eller ej.

Det var den obligatoriske test forud for kampen, som afslørede smitten hos den 38-årige svensker.

Alle øvrige spillere og ledere afleverede negative test ifølge Milan, hvorfor kampen kan gennemføres som planlagt.

Svenskeren kan have fået coronavirusset fra holdkammeraten Leo Durate, som onsdag afleverede en positiv coronatest og blev sendt hjem.

Kampen torsdag aften i Milano er i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Vinder Milan kampen, er man klar til playoffrunden, som er sidste skridt inden gruppespillet.

Det norske tophold Bodø/Glimt har danskerne Kasper Junker og Philip Zinckernagel i truppen, hvoraf især sidstnævnte er i storform for tiden i Eliteserien.

Milan må fortsat påtage sig favoritværdigheden i kampen, men trods sin fremskredne alder er Zlatan Ibrahimovic stadig holdets største profil.

Han er også kommet godt fra land i denne sæson, hvor han har scoret tre mål i to kampe.

I sidste sæson bød den lange svensker ind med 10 mål i 18 Serie A-kampe for Milano-klubben, der blev nummer seks i ligaen.

Den placering gav Milan en plads i anden runde af Europa League-kvalifikationen, hvor man vandt 2-0 over irske Shamrock Rovers for at blive klar til mødet med Bodø/Glimt.

Ibrahimovic scorede ved den lejlighed et enkelt mål.